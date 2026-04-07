Roberto Muinelo: «Lentes esclerales: la alternativa avanzada en problemas corneales»

Muchas personas conviven durante años con una visión que no llega a ser nítida, a pesar de usar gafas o lentillas. En muchos casos, el problema está en irregularidades corneales o alteraciones de la superficie ocular que requieren soluciones más avanzadas. En Centro Óptico Adeje se han especializado en este tipo de casos, especialmente en la adaptación de lentes esclerales, una opción que está cambiando la calidad de vida de muchos pacientes.

Con más de dos décadas de trayectoria, apuestan por la formación continua y la tecnología más avanzada, como la OCT y la profilometría ocular, logrando adaptaciones precisas y personalizadas en casos complejos.

Este enfoque se integra dentro de una atención más amplia en salud visual y auditiva, que incluye contactología avanzada, orto-k, terapia visual, baja visión, terapias para el ojo seco y audiología.

En esta entrevista, Roberto P. Muinelo explica cómo estos avances están transformando la visión de muchos pacientes.

¿Que son las lentes esclerales y para que se usan?

Las LE son lentes que se apoyan en la esclera, parte blanca del ojo. Las puede usar cualquiera pero su uso principal esta en regularizar corneas con problemas de superficie, secuelas visuales post quirúrgicas de la córnea como los trasplantes, queratoconos o cualquier irregularidad corneal.

¿Por qué no funcionan las soluciones convencionales?

Las gafas o las lentillas convencionales funcionan bien cuando la superficie del ojo es regular y estable. Cuando esa superficie no es regular, la imagen se distorsiona. Es como intentar ver a través de un cristal deformado. Por eso, aunque cambies de graduación o de lentilla, el problema persiste.

Por lo que he podido ver, no hay muchos sitios especializados en lentes esclerales. ¿Los pacientes conocen estas soluciones?

Es cierto que estas lentes requieren una alta especialización y todavía existe bastante desconocimiento sobre sus beneficios. Cada vez recibimos más pacientes derivados desde oftalmología, lo que refleja un mayor conocimiento y colaboración entre especialistas. En muchos casos, son personas que han pasado por diferentes tratamientos o cirugías y que no han conseguido una solución satisfactoria hasta llegar a este tipo de lentes.

¿Cómo ve una persona con queratocono o que ha sido operada de la córnea? ¿Cómo actúa la lente escleral en estos casos?

Estas personas presentan problemas de desenfoque y deslumbramientos, especialmente por la noche, hasta el punto de que muchas dejan de conducir. Esto ocurre porque, al dilatar la pupila, la luz pasa por zonas irregulares de la córnea, distorsionando la imagen.

La lente escleral soluciona este problema al no apoyarse sobre la córnea, sino sobre la parte blanca del ojo, creando una capa de lágrima que regulariza completamente la superficie ocular, esto permite recuperar una calidad visual que muchos pacientes no habían experimentado antes.

Suena a algo muy específico. ¿Ha avanzado mucho este tipo de adaptación en los últimos años?

Muchísimo. En los últimos años ha habido un gran avance tanto en materiales como en tecnología. Hoy contamos con herramientas como la OCT, que nos permite ver en tiempo real la relación entre la lente y la superficie ocular, o la profilometría , que nos ayuda a diseñar lentes totalmente personalizadas teniendo en cuenta la forma real del ojo. Esto nos da una mayor precisión desde el inicio y mejora tanto la comodidad como los resultados.

¿Eso cambia la experiencia del paciente?

Totalmente. El paciente no solo ve mejor, sino que también siente la lente más cómoda. Además, en casos de ojo seco, la lente actúa como un reservorio de lágrima, lo que proporciona un alivio muy importante.

¿Qué le diría a alguien que ha probado de todo y ha terminado resignándose?

Que no se resignen. Vemos a diario pacientes que pensaban que no había más opciones y descubren que sí pueden mejorar su visión y su día a día. La clave está en valorar bien cada caso.

¿Las lentes esclerales son únicamente para problemas corneales?

Respuesta: No necesariamente. De hecho, hoy en día también las estamos adaptando en personas de mediana edad con problemas de visión de cerca y sequedad ocular. Gracias a su estabilidad, podemos diseñarlas como lentes multifocales con una gran precisión, aportando comodidad, hidratación y buena calidad visual tanto en lejos como en cerca.

En un momento en el que la salud visual cobra cada vez más importancia, los avances en contactología especializada abren nuevas posibilidades para pacientes que hasta ahora no encontraban soluciones eficaces.