La oposición exige a Clavijo tramitar como ley el decreto anticrisis para "rescatar a las familias"

"¿Tanto tiempo para esto, para un fiasco de decreto que da la espalda a las familias canarias?" Esta reflexión del portavoz parlamentario del PSOE, Sebastián Franquis, resume no solo el sentir de los socialistas, sino también el de NC-Bc, el otro partido de izquierdas en la oposición al Gobierno que preside Fernando Clavijo.

Franquis y el líder de los ‘canaristas’, Luis Campos, coincidieron ayer en exigir la tramitación del decreto anticrisis como proyecto de ley para "enmendar" un texto que consideran insuficiente y alejado de las necesidades reales de la ciudadanía. "Es la única forma que tenemos para poder mejorarlo", insiste el socialista.

"Es un plan fake, un engaño en toda regla, raquítico y sin impacto real que llega tarde, un mes y medio después del inicio del conflicto bélico y sin medidas dirigidas a las rentas bajas y medias", remacha Campos.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias. / Ramón de la Rocha / Efe

Un fiasco

Franquis fue contundente al calificar el decreto de un "fiasco" que "da la espalda a las familias, que son las que peor lo están pasando". A su juicio, el documento carece de medidas concretas como una rebaja del IRPF o ayudas a las pensiones no contributivas, y evidencia una "clara insensibilidad social". También criticó que la bajada del IGIC se limite a "solo tres productos", cuando la cesta básica abarca decenas de artículos.

En la misma línea, Campos elevó el tono al afirmar que Canarias "necesita un Gobierno que gobierne, que tome decisiones" para apoyar tanto a las familias más vulnerables como al tejido productivo ante el impacto de la inflación derivada del conflicto bélico en el Golfo Pérsico. Para el dirigente de NC-Bc, la respuesta del Ejecutivo de Fernando Clavijo es "tardía, insuficiente e injusta", al no incluir "ni una sola medida para las rentas bajas y medias, para el 90% de la sociedad canaria".

Desconocimiento de la sociedad

Ambos dirigentes coincidieron en señalar que el problema no radica en factores externos, sino en la gestión del propio Ejecutivo autonómico. "Hay un enorme desconocimiento de la sociedad canaria y una obsesión por la bronca permanente con el Gobierno de España", denunció Franquis.

Campos, por su parte, fue más allá al asegurar que "el principal problema no está fuera, sino dentro del Gobierno", al que acusa de intentar culpar a Moncloa de "todo lo malo en nuestra tierra".

Los socialistas defienden que las enmiendas al decreto son "la única forma que tenemos para poder mejorarlo"

El líder de los ‘canaristas’ cuestionó además el argumento del Ejecutivo sobre la falta de margen económico. Recordó que Canarias cuenta con un presupuesto inicial de más de 12.300 millones de euros en 2026 y denunció que en 2025 quedaron sin ejecutar más de 1.000 millones, cifra que asciende a 3.430 millones en los últimos tres años. "No hace falta más deuda ni pedir préstamos; basta con ejecutar el dinero ya presupuestado", subrayó.

"Desinformación organizada"

"Nada tienen que ver los 1.100 millones que destinó de sus presupuestos Euskadi, autonomía a la que siempre mira Clavijo, con la ínfima cantidad que destina Canarias para afrontar los nocivos efectos de la guerra en Irán", añade Franquis.

Campos también criticó lo que considera una estrategia deliberada de confusión por parte del Gobierno regional. A su juicio, CC y PP "mezclan conceptos para justificar su inacción" mediante "desinformación organizada", mientras reclaman más capacidad de endeudamiento "para tapar sus incapacidades".

En este contexto, el dirigente de NC-Bc comparó la lentitud en la respuesta actual con la rapidez mostrada al inicio de la legislatura para aprobar la bonificación del 99,9% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para grandes patrimonios. "Ahí sí actuaron en tiempo récord, beneficiando a las 6.000 personas más ricas", reprochó.

Apoyo a la convalidación

Pese a la dureza de las críticas, tanto PSOE como NC-Bc abren la puerta a la negociación parlamentaria. Franquis reiteró que su grupo está dispuesto a convalidar el decreto el próximo 29 de abril en el Parlamento pero pide que se tramite como proyecto de ley, una exigencia que comparte Campos, con el objetivo de introducir cambios que lo conviertan en un instrumento «útil y eficaz» para proteger a las familias y reactivar la economía canaria.

Luis Campos asegura que "es un plan ‘fake’, un engaño en toda regla, raquítico y sin impacto real que llega tarde"

Ambos dirigentes políticos quieren aprovechar la tramitación parlamentaria como texto legislativo para sacar adelante las medidas que los dos grupos presentaron al presidente Clavijo el 24 de marzo y que el PSOE y NC insisten en que no se incluyeron en el decreto. Entre las iniciativas coincidentes figura la recuperación de la deducción autonómica en el IRPF para compensar el alza de precios.

La propuesta se dirige a las rentas de menos de 30.000 euros anuales en declaración individual y de 45.000 euros en conjunta, un umbral que, según Nueva Canarias, alcanzaría alrededor del 80% de los contribuyentes del Archipiélago. Los socialistas concretan esta medida en tres tramos: 225 euros para rentas inferiores a 20.000 euros, 175 euros entre 20.000 y 25.000 euros y 125 euros entre 25.000 y 30.000 euros, con un incremento de 10.000 euros en la tributación conjunta.

Propuestas en vivienda

En materia de vivienda, una de las medidas que defiende la oposición pasa por declarar zonas de mercado residencial tensionado en los municipios que lo soliciten, con el objetivo de frenar la escalada del alquiler y facilitar el acceso a una vivienda asequible.

A ello se suma la apuesta por reforzar la Renta Canaria de Ciudadanía, tanto mediante un aumento de su cuantía como con la activación de complementos pendientes, en especial los vinculados a educación y vivienda, además de ayudas extraordinarias para sus beneficiarios.

El bloque social se completa con un incremento de las prestaciones para pensionistas no contributivos y otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad, en coordinación con el Estado. En este apartado se incluyen también medidas extraordinarias para perceptores del Fondo de Asistencia Social y subsidios de garantía de ingresos mínimos, con la intención de compensar el golpe de la inflación en los hogares con menos recursos.

Sectores estratégicos

Además, ambas fuerzas coinciden en la necesidad de revisar de forma extraordinaria el régimen de devolución del impuesto sobre combustibles para sectores estratégicos como el transporte, la agricultura o la pesca, mientras persista la volatilidad de los mercados energéticos.

La ganadería ocupa también un lugar prioritario en las propuestas socialistas. El PSOE plantea ayudas extraordinarias de concesión directa para garantizar la continuidad de la actividad ganadera y compensar el incremento de los costes de producción derivados del alza del combustible, los piensos, los fertilizantes y el transporte.

Reunión del presidente Fernando Clavijo con los grupos parlamentarios el pasado 24 de marzo. / Andrés Gutiérrez

Estas ayudas priorizarían las explotaciones de pequeña y mediana dimensión, las vinculadas al abastecimiento alimentario local y las ubicadas en islas no capitalinas, donde el sobrecoste logístico es mayor.

El objetivo de esta medida es sostener la viabilidad del sector primario, evitar el cierre de explotaciones y reforzar la soberanía alimentaria del Archipiélago.