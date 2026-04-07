Las multas de tráfico se disparan en Canarias hasta su máximo histórico

Canarias ha cerrado 2025 con un dato que refleja un cambio evidente en sus carreteras: un vehículo fue multado cada dos minutos. El Archipiélago registró un total de 271.778 sanciones, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), alcanzando así la cifra más alta de toda su historia.

El incremento, del 25% respecto al año anterior, no es un hecho aislado. Se produce en un contexto en el que confluyen varios factores: el aumento del número de vehículos en circulación, la ampliación de la red viaria y el desarrollo tecnológico en los sistemas de control, que permiten detectar más infracciones que nunca.

Una tendencia que no deja de aumentar

Lejos de tratarse de un repunto puntual, los datos reflejan una evolución sostenida al alza. En 2023 ya se habían contabilizado 198.648 denuncias, una cifra que aumentó hasta las 214.825 en 2024 y que ahora alcanza su máximo histórico en 2025.

Este crecimiento solo se vio interrumpido por un pequeño descenso en 2023, tras años de subidas continuadas. Para encontrar una caída similar en el número de sanciones hay que remontarse hasta 2015. Lo que confirma que el aumento actual responde a una tendencia estructural más que a una situación coyuntural.

Más coches en la carretera

El aumento de las multas va de la mano del crecimiento del parque móvil. Hace apenas una década, Canarias registraba 120.028 denuncias, muy lejos de las cifras actuales. Desde entonces, las sanciones han aumentado un 56%.

En paralelo, el número de vehículos también ha crecido de forma significativa, pasando de 1,5 millones a rozar los dos millones. En 2024 ya se contabilizaban 1,92 millones de vehículos, lo que dibuja un escenario con más tráfico y, en consecuencia, más posibilidades de cometer infracciones.

Los radares más activos del Archipiélago

Una parte importante de este incremento se explica por la actividad de los radares fijos, que el pasado año detectaron a unos 114.000 conductores infractores. Algunos dispositivos destacan especialmente por su volumen de sanciones.

En Tenerife, el radar situado en el kilómetro 0 de la TF-13, en la conocida Vía de Ronda, formuló cerca de 9.500 denuncias. En Gran Canaria, el dispositivo más activo se encuentra en la GC-1, a la altura del kilómetro 42 en sentido sur, poco antes de la salida hacia Playa del Inglés, con unas 11.400 multas.

Sin embargo, el radar más activo de Canarias se localiza en Lanzarote, en la LZ-67, donde alcanzó las 25.400 sanciones. Este dispositivo no solo lidera el ranking regional, sino que también se sitúa entre los más activos de toda España, ocupando el puesto número 15 y multiplicando por ocho su actividad en apenas un año.

Más control y vigilancia en carretera

Detrás de estas cifras se encuentra el avance en los sistemas de vigilancia. La modernización de radares, el uso de nuevas tecnologías y el refuerzo de los controles han aumentado la capacidad de detección de infracciones.

El resultado es que las carreteras canarias están más controladas que nunca y el número de sanciones sigue creciendo al mismo ritmo que el tráfico. Todo ello consolida un nuevo escenario en el que las multas forman parte habitual del día a día en la circulación del Archipiélago.