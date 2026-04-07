Sanidad
Los médicos canarios amplían la huelga al 27 y 28 de abril
La demanda central es la constitución de «una mesa de negociación para el colectivo y Juntas de Personal propias» y denuncian que el coste económico de esta proclama «es de cero euros»
La situación laboral de los profesionales del Servicio Canario de Salud (SCS) continúa en el ojo del huracán. En un comunicado emitido el martes por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) han confirmado que se ampliará la huelga declarada a la sanidad canaria con otro parón más previsto para el martes, 28 de abril, que se suma así al día previo.
Según el escrito, la causa del incremento es la «total indiferencia» de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, al no haber «llamado a negociar al comité de huelga» tras el último preaviso emitido el 28 de marzo, en el que se convocaba huelga para el lunes, 27 de abril. Semca carga también contra el director del SCS, Adasat Goya, alegando que tanto él como la consejera «no se sonrojan» por la repercusión que el cese de la actividad «pueda tener sobre los pacientes», traducido en «más cancelaciones de pruebas, intervenciones y consultas».
El sindicato denuncia que se han «negociado los doce objetivos de huelga a espaldas del legítimo comité» y tildan la acción de «actitud antisindical». En ese sentido, han confirmado que la posición de la sanidad canaria «tendrá una firme respuesta de defensa» desde el sindicato.
También recuerda que la demanda central es la constitución de «una mesa de negociación para el colectivo y Juntas de Personal propias» y denuncian que el coste económico de esta proclama «es de cero euros». En ese sentido, afirman que lo único que necesitan para cumplirlo «es tener capacidad de decisión política» e instan a la consejera a «dirigirse a su superior», el presidente Fernando Clavijo.
El escrito concluye insistiendo «en su propuesta de diálogo y negociación» y un mensaje de disculpas dirigido a la población canaria, en el que vuelcan la culpabilidad de la suspensión de los servicios a la consejera y el director del SCS: «Son ellos quienes se niegan a negociar», sentencian desde Semca.
- Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- El papa León XIV recorrerá varias calles de Santa Cruz de Tenerife para saludar a los vecinos
- La Aemet prevé lluvias ocasionales y temperaturas mínimas en descenso este lunes en Tenerife
- El tranvía de Tenerife sufre dos accidentes en una hora: dos turismos afectados, uno atravesado en la vía
- El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife no logra salvarse del derribo: el Colegio de Arquitectos acusa al Puerto de bloquear su reutilización
- El Teide resucita en Semana Santa: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pequeños terremotos en tres días
- La sumisión total que imponía el gurú en la secta desarticulada en Tenerife
- Recuperan un cadáver frente a la costa de Santiago del Teide