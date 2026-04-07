'Choss' inicia su camino digital para atraer a la Generación Z

Un nuevo espacio de contenidos digitales de nombre Choss inicia su camino, dentro de la plataforma Canarias Play de RTVC, para atraer a los jóvenes de la Generación Z. Así lo expresó el monologuista e instagramer David García del Castillo en una presentación que tuvo lugar ayer en la cafetería Bien de Amores de la capital grancanaria. «Es un espacio hecho para la gente de hoy, con podcast y contenidos seriados sobre los temas que gustan a los más jóvenes».

El monologuista, que ejerció de prsentador junto a la periodista y tiktoker Miriam Hernández, hizo estas declaraciones en un acto al que también acudieron el administrador general de RTVC, César Toledo; el director de Medios y Contenidos de RTVC, Ángel Báez; el CEO de Malpaís Productions Films & TV, impulsora del proyecto, Daniel Curbelo, y los creadores de contenidos Elena Marrero, Yuna Lorenzo, Desirée Rodríguez, Edu Martín, Fabiola y Dani.

Un catálogo inicial de 14 publicaciones

Choss cuenta con un catálogo inicial de 14 publicaciones y una programación continuade lunes a viernes. Se estructura en ocho formatos diferentes creados, producidos y protagonizados íntegramente en las Islas, que ya se pueden ver en la plataforma.

Durante su intervención, César Toledo, destacó que, tras recibir la propuesta de la productora Malpaís Productions, entendió que el proyecto solo tendría éxito si era ejecutado por la propia juventud. «Mi única condición fue que no lo podíamos hacer nosotros, los baby boomers, sino quienes están hoy aquí», poniendo en valor el trabajo de selección de creadores «como fundamental para que este proyecto brille», dijo.

Para la dirección de RTVC, este lanzamiento es solo la «primera piedra» de una ventana de oportunidad para el talento local y que va a ser un «elemento dinamizador de nuestra plataforma digital que estrenamos a comienzos de año, le dimos un buen impulso en carnavales y uno más, el mes pasado con la serie Sal de mi Playlist, indicó el Administrador general de RTVC.

Según César Toledo, aunque la cadena vive un momento dulce de audiencias en radio y televisión, «esos momentos no se pueden mantener si no diversificamos los contenidos, si no conectamos con todas las audiencias y si no nos acercamos a la gente y hablamos su mismo idioma».

Desde la industria musical hasta el fenómeno fans

Entre las propuestas destaca Calima, con Dani y Fabiola al frente, un espacio que da voz a quienes forman parte de la industria musical en Canarias. A través de entrevistas a artistas, productores, marcas y otros perfiles del sector, el formato ofrece una visión real desde dentro, explorando cómo se mueve la escena musical en las Islas en un tono cercano y directo.

En esa misma línea se mueve Emergentes, un formato sin presentador que pone el foco en el talento joven de las Islas a través de sus propios protagonistas. Artistas emergentes de distintas disciplinas, desde la pintura o la escultura hasta el tatuaje o la danza urbana, comparten su trabajo y su proceso creativo en primera persona.

También se suma Yuna Lorenzo con De piquete basada, un espacio que analiza la actualidad de internet, las tendencias virales y los temas que marcan conversación en redes, con una mirada sin filtros y sin adornos. El biólogo Edu Martín lidera Un fisco de biología, una propuesta divulgativa que acerca, con un lenguaje accesible, curiosidades sobre la flora, la fauna y los ecosistemas canarios, conectando el conocimiento científico con el día a día. Por su parte, Miriam Hernández se pone al frente de ADN Fan, un espacio pensado para los apasionados de la cultura fan, donde se profundiza en el universo de artistas y fenómenos sociales que generan comunidad y pasión entre los jóvenes.

Formato desenfadado

David García del Castillo presenta Choss La Lavandería, un formato desenfadado que abre espacio a la conversación, los chismes y las historias compartidas con colaboradores, en un tono cercano que conecta con el lenguaje y los códigos de la audiencia joven.

Completa la oferta Elena Marrero con Persiguiendo Personajes, un recorrido por las Islas que combina paisaje e historia para redescubrir la huella de figuras clave del Archipiélago y su vínculo con el territorio.

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A esta propuesta se suma también Desirée Rodríguez con Redescubriendo Canarias, un formato que invita a recorrer los municipios de las Islas para poner en valor esos lugares cercanos que, a pesar de su proximidad, muchas veces permanecen desconocidos para la propia ciudadanía.