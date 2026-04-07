Los celadores del Hospital de La Candelaria piden turnos más largos para evitar las colas de la TF5

"Estamos en una situación donde ya no das más de tí, acabas reventado". Juan José Guillermo lleva 28 años trabajando como celador en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria –o la Residencia, como él la conoce–. Todos los días recorre más de 40 kilómetros desde su casa en Icod de Los Vinos hasta el centro hospitalario para hacer su turno de mañana, tarde o de noche. En noviembre de 2025, junto a sus compañeros de la planta 9ª norte solicitó poder hacer turnos más largos, de hasta 12 horas, "para evitar tanta carretera". Pero sus peticiones siempre se han topado contra el muro del "silencio administrativo".

A día de hoy los trabajadores trabajan en turnos rotatorios de dos días de mañana, dos días de tarde y dos días de noche. "Los que solicitamos este cambio somos un grupito del norte", afirma el trabajador, que insiste en que, si se implantara esta medida, ganarían la calidad de vida que pierden en las largas colas de la TF5. "La carretera del norte a la residencia está colapsada, lo que nos hace perder mucho tiempo y aumenta nuestro cansancio. Estamos desbordados por la falta de personal y nos sentimos maltratados y discriminados", insiste.

Igualdad de oportunidades

El grupo de trabajadores solicitó la medida en 2025 argumentando que otros compañeros, como los que trabajan en las áreas de Ginecología y Quirófano de Urgencia, así como los enfermeros y auxiliares de enfermería de su misma zona, ya cuentan con la posibilidad de rotar en turnos de 12 horas. Lo que solicitaban, por tanto, es tener "igualdad de oportunidades".

Para los trabajadores solicitantes, esto proporcionaría una mejor cobertura, una reducción de las ausencias, mayor eficiencia operativa y una adaptación a la demanda asistencial. "Hemos pasado el covid y el incendio de Urgencias, pero al no ser personal sanitario, nos maltratan", sentencia. Como explica, la situación está afectando ya a la salud mental de los trabajadores. "Si nos afecta, también lo hace a los pacientes", recalca".

Sin concurso de traslados

Además, los trabajadores tampoco han tenido forma de "acercarse" a sus residencias. No en vano, el Servicio Canario de la Salud (SCS) lleva sin hacer traslados de celadores desde hace 18 años. "Muchos de nosotros tenemos la plaza en la Residencia, pero vivimos en el norte y no podemos cambiar de destino", insiste. "Las 12 horas nos aliviarían un poquito, pero solo encontramos silencio administrativo", destaca.