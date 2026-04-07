Un cayuco con 169 migrantes, siete de ellos menores, llega por sus propios medios a El Hierro
La embarcación, en la que también viajaban 15 mujeres, arribó este martes al puerto de La Estaca tras siete días de travesía desde Gambia
Un cayuco con 169 personas a bordo, entre ellas siete menores, ha arribado este martes por sus propios medios al puerto de La Estaca (El Hierro), donde, tras su desembarque, fueron atendidas por los equipos sanitarios y de emergencia a pie de muelle.
Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.
De acuerdo con la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 169 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre los que viajaban 15 mujeres y siete menores de edad.
Una travesía de siete días desde Gambia
Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de siete días desde Sami (Barra), Gambia.
A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Mali, Guinea-Conakri, Guinea-Bisau, Sierra Leona y Nigeria.
Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
- Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- El papa León XIV recorrerá varias calles de Santa Cruz de Tenerife para saludar a los vecinos
- La Aemet prevé lluvias ocasionales y temperaturas mínimas en descenso este lunes en Tenerife
- El tranvía de Tenerife sufre dos accidentes en una hora: dos turismos afectados, uno atravesado en la vía
- El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife no logra salvarse del derribo: el Colegio de Arquitectos acusa al Puerto de bloquear su reutilización
- El Teide resucita en Semana Santa: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pequeños terremotos en tres días
- La sumisión total que imponía el gurú en la secta desarticulada en Tenerife
- Recuperan un cadáver frente a la costa de Santiago del Teide