Canarias, declarada zona catastrófica tras el paso de la borrasca Therese

El Gobierno de España ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica en Canarias tras haber sido afectada de manera considerable por las inclemencias meteorológicas, lo que permitirá activar ayudas para paliar los daños ocasionados por la borrasca Therese durante el mes de marzo.

La medida, adoptada en Consejo de Ministros, sitúa al Archipiélago entre las 13 comunidades autónomas afectadas por un total de 42 episodios catastróficos, en un periodo marcado por la inestabilidad atmosférica y fenómenos adversos de distinta naturaleza desde que empezara el año.

Ayudas para viviendas, empresas e infraestructuras en Canarias

Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, esta declaración permitirá movilizar recursos para daños personales y materiales, incluyendo viviendas, enseres y negocios. Además, se contemplan fondos destinados a corporaciones locales para la reparación de infraestructuras públicas, como redes viarias insulares y equipamientos municipales.

El Gobierno ha justificado la medida por el impacto de fenómenos como las borrascas Neil y Therese, así como otros episodios adversos que afectaron a gran parte del territorio nacional, incluyendo Canarias. La intervención estatal responde a los daños en bienes públicos y privados, así como a las consecuencias en sectores económicos clave.

Beneficios fiscales y medidas laborales

El acuerdo también abre la puerta a la aplicación de beneficios fiscales, como posibles exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Asimismo, se prevén medidas laborales como bonificaciones y exenciones en las cuotas de la Seguridad Social, además de ayudas específicas para empresas y trabajadores afectados.

El Ministerio de Agricultura podrá conceder subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, mientras que también se estudian exenciones en tasas administrativas, como duplicados de permisos de circulación o expedición del DNI.

La aprobación de estas ayudas ya había sido adelantada por Ángel Víctor Torres durante su reciente visita al municipio grancanario de Valsequillo. Con esta declaración, el Ejecutivo busca acelerar la recuperación en Canarias tras varios episodios de inestabilidad que han dejado huella en distintos puntos del archipiélago.