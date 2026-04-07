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Activan la prealerta por fenómenos costeros en toda Canarias

El aviso entra en vigor este martes 7 de abril a las 21:00 horas y afectará a todas las islas con olas de hasta cuatro metros y viento intenso

Oleaje en la costa de Bajamar (Tenerife) por la borrasca Therese

Oleaje en la costa de Bajamar (Tenerife) por la borrasca Therese / Ramón de la Rocha / EFE

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 21:00 horas de este martes 7 de abril, ante la previsión de fuerte oleaje y condiciones marítimas adversas.

La decisión, adoptada a través de la Dirección General de Emergencias, se basa en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otros organismos, en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Oleaje de hasta cuatro metros y viento fuerte en Canarias

Según las previsiones, se espera mar de fondo del noroeste con olas de entre 3 y 4 metros en todas las islas, acompañado de viento del norte y noroeste que podría alcanzar fuerza 7, especialmente entre La Gomera y Tenerife. El periodo del oleaje alcanzará su pico esta tarde-noche, con valores de hasta 17 segundos, lo que incrementa la peligrosidad del mar. A partir del miércoles, se prevé una mejora progresiva de las condiciones.

La situación afecta a toda la comunidad autónoma, por lo que se recomienda extremar las precauciones en zonas costeras, paseos marítimos y actividades en el mar. Aunque el coeficiente de marea será bajo en estos días —con valores de 37 y 29 el miércoles y jueves, y 28 el viernes—, el estado del mar puede generar episodios de oleaje significativo en puntos expuestos.

Dos personas se sacan fotos junto al mar pese a los avisos por fuerte oleaje debido a Therese.

Dos personas se sacan fotos junto al mar pese a los avisos por fuerte oleaje debido a Therese. / Arturo Jiménez

Las autoridades también han facilitado los horarios de pleamar previstos para los próximos días:

  • Miércoles 8 de abril: 05:37 y 17:57 horas
  • Jueves 9 de abril: 06:35 y 19:05 horas
  • Viernes 10 de abril: 08:14 y 22:42 horas

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Desde el Gobierno de Canarias se insiste en la importancia de evitar zonas de riesgo, no acercarse a rompientes ni realizar actividades acuáticas durante la vigencia de la prealerta. El objetivo es prevenir incidentes en un contexto de condiciones marítimas adversas generalizadas, habituales en episodios de mar de fondo en el archipiélago.

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