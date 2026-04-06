¿Nuevo disco de Quevedo en el horizonte? El canario despliega una lona en Madrid reivindicando a los baifos
El cantante protagoniza una imagen en gran formato que preside la calle Fuencarral de Malasaña
Quevedo vuelve a estar esta semana en la conversación musical. El cantante grancanario protagoniza la imagen de una nueva acción promocional que corona la calle Fuencarral, en el barrio de Malasaña de Madrid, en una lona de gran formato en la que, junto al artista urbano, aparece la definición de "baifo" al estilo de un manual o diccionario. Las tres acepciones y locuciones de [bai-fo] que pueden leerse sobre fondo amarillo dicen así:
- Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias.
- "Se le fue el baifo". Pérdida momentánea de control u olvido repentino.
- “El Baifo. Pedro Luis Dominguez Quevedo”.
Muchos seguidores especulan sobre la posibilidad de un inminente lanzamiento discográfico por parte del cantante, que suele recurrir a este tipo de estrategias de marketing para promocionar sus nuevos trabajos. Sobre todo, porque al final del videoclip de su penúltimo lanzamiento, Ni borracho, consagrado como himno de las Islas desde el pasado Carnaval, Quevedo aparece sujetando un baifo.
Sea como fuera, con esta acción, Quevedo traslada al imaginario colectivo universal una referencia y expresión local profundamente ligadas a la realidad de Canarias.
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