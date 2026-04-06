Se duplican en un año las alertas por violencia machista en mayores de 75 años de Canarias

En el plazo de un año, las alertas por violencia de género en mujeres mayores de 75 años se han duplicado en el Archipiélago. Mientras que en 2024 se registraron 85 incidencias, el año pasado la cifra creció hasta 169, lo que supone un aumento de casi el 99%. Así lo muestran los datos proporcionados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que demuestran un aumento general de estas llamadas al servicio de Atención a la Mujer del 112.

Este hecho puede interpretarse como un aumento de la violencia machista en este grupo poblacional. Sin embargo, según la coordinadora de este servicio, Elena Suárez, está más vinculado a que la información está llegando a la sociedad. Para comprender estas cifras es necesario prestar atención a dos aspectos claves de la vejez en la mujer.

«Hay que entender que al igual que envejecen ellas lo hacen también sus maltratadores y, tras la jubilación, existe una mayor presencia de este sujeto en el hogar», indica. Por otro lado, recuerda que es recurrente que surjan situaciones de dependencia durante esta etapa vital. «En muchas ocasiones, la mujer depende únicamente de su maltratador y eso facilita su aislamiento de la sociedad», comenta.

Edadismo social

La coordinadora también advierte de que el edadismo social, una forma de discriminación por cuestiones de edad, interfiere en la opacidad de este fenómeno. «No se habla tanto de la violencia de género en mujeres mayores porque, a partir de cierta edad, casi que desaparecen», aclara. Así, se presentan como un sector en «vulnerabilidad total y absoluta».

En muchos casos, las llamadas las realizan las propias víctimas, pero también hay un alto porcentaje de alertas pque llegan de personas cercanas, como familiares o cuidadoras preocupadas por la situación. En cuanto al contenido, la mayoría son de emergencias, aunque también hay muchas de información o asesoramiento. Y es que las llamadas a este servicio pueden clasificarse según el objetivo y la gravedad de la alerta en: emergencia, urgencia, información y consulta.

Denuncias

Sin embargo, los avisos de estas mujeres de la tercera edad no suelen llegar a los tribunales. Según María Auxiliadora Díaz, magistrada especializada en violencia de género, no es habitual que este grupo poblacional interponga denuncias. «A partir de los 60 años resulta difícil que presenten una querella y cuando la víctima tiene más de 80 años es casi imposible», apunta. De hecho, la jueza apenas trabaja con mujeres de este sector de la población. «Puedo tener una o dos al mes, pero no es lo que veo en el día a día», añade. Sí observa, en cambio, denuncias interpuestas por jóvenes y mujeres de edad intermedia –alrededor de los 40 años–.

En este sentido, sospecha que cuando una mujer mayor, víctima de violencia de género, llama al 112 o al 016, lo hace para informarse o recibir asesoramiento. Sin embargo, a la hora de denunciar se echa para atrás. «Son un colectivo muy invisibilizado y hace falta campañas de sensibilización y concienciación social para revertir la situación», señala.

Normalización de la violencia

Esta hipótesis se relaciona con otro aspecto que destaca Suárez de las víctimas de violencia de género y es que, en gran parte de los casos, la violencia machista se vive en la privacidad del hogar. «Algunas ni si quiera son conscientes de que sufren violencia porque su situación se ha normalizado», advierte. No obstante, aunque algunas solo piden asesoramiento y no llegar a presenar una denuncia directamente, es «importante que den ese primer paso para poder ayudarlas».

Por otro lado, la magistrada recuerda que es conveniente que, antes de acudir al órgano judicial, la mujer maltratada pase por las oficinas de atención a la víctima para recibir asesoramiento jurídico, asistencial y psicológico. «Es un proceso duro y hace falta un tratamiento previo», indica.

Aumento de llamadas

El aumento de llamadas al 112 no se ciñe a las mujeres de edad más avanzada. Tanto en enero como en febrero de este año crecieron un 22% los telefonazos de ayuda por parte de mujeres de todas las edades, en comparación con el mismo periodo de 2025. Por su parte, el 016, que se encarga de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género a nivel nacional, registró también un ascenso similar en las Islas. Según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), en enero de este año se registraron un 19% más de alertas que el mismo mes de 2025. En total, este servicio atendió 638 llamadas, 101 más que en 2025 —que se atendieron 537—. El 83% las realizó la usuaria, el 12% los familiares o personas allegadas y el 5% otras personas.

Pese a que ambos números pueden ayudar a las víctimas , la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insiste en que es preferible que llamen directamente al 112 para agilizar la actuación en casos de emergencia, ya que este teléfono es el encargado de coordinar los servicios necesarios: «El tiempo es fundamental en cualquier caso de violencia machista».

Por su parte, Díaz coincide con la coordinadora y asegura que ese incremento de llamadas es una señal positiva, al contrario de lo que se puede interpretar. «No significa que haya más violencia de género, sino que la que existe está saliendo a la luz», menciona. Y apunta que estas cifras se traducen, a su vez, en más denuncias. Sobre todo gracias a los testigos. «Muchas víctimas no se atreven a empezar el proceso judicial y gracias a que hay personas que presencian la violencia y toman parte en el asunto podemos sacarlas de ese ciclo», concluye.