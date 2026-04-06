La digitalización de archivos de la Guerra Civil saca a la luz a 296 canarios exiliados en Francia

La digitalización de archivos históricos ha permitido sacar a la luz una parte poco conocida de la memoria de Canarias: al menos 296 canarios se exiliaron en Francia tras la Guerra Civil española. El hallazgo forma parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura y la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (OFPRA), que ha abierto nuevas vías para reconstruir la historia de quienes huyeron de la represión franquista.

La iniciativa ha supuesto la digitalización de cerca de 180.000 fichas de refugiados españoles, un material clave para localizar nombres, trayectorias y perfiles de quienes cruzaron la frontera francesa entre 1939 y 1944. A partir de esa documentación, el historiador Rubens Ascanio ha elaborado un primer estudio sobre la presencia canaria en el exilio republicano.

Aunque la huella de Canarias en ese exilio fue menor que la de otras regiones, el estudio confirma que sí existió y que sigue estando incompleta. Los 296 casos localizados representan solo una pequeña parte del total, por lo que los investigadores insisten en que todavía faltan muchos nombres por identificar.

Obreros, marineros y militantes perseguidos

El perfil de los exiliados canarios localizados hasta ahora muestra una presencia abrumadora de hombres, con más del 96% de los casos, y una clara mayoría de origen obrero. Entre ellos figuran jornaleros, marineros y trabajadores no cualificados, aunque también aparecen profesiones como médicos, abogados o periodistas.

Muchos de estos canarios estaban vinculados a organizaciones sindicales como CNT y UGT, así como a partidos como el PSOE o el PCE, lo que ayuda a entender por qué se convirtieron en objetivo de la represión y acabaron huyendo al exilio.

Del exilio a la Resistencia y los campos nazis

La investigación también revela que varios de esos exiliados no solo escaparon de España, sino que siguieron combatiendo fuera. Algunos participaron en la Resistencia francesa durante la ocupación nazi, mientras que otros fueron deportados a campos de concentración como Mauthausen y Gusen, donde la mortalidad fue especialmente alta.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica destacan que esta iniciativa supone un avance importante para territorios alejados como Canarias, donde reconstruir la historia del exilio ha sido más difícil por la dispersión de documentos y familias.

Un llamamiento para recuperar nombres e historias

Los impulsores del proyecto subrayan que esta investigación sigue abierta y piden la colaboración de la ciudadanía para completar identidades, trayectorias y vínculos familiares. En muchos casos, los descendientes de aquellos exiliados terminaron en países de América Latina, lo que hace todavía más compleja la reconstrucción de su historia.

Por eso, la digitalización de estos archivos no solo tiene valor histórico. También puede ayudar a muchas familias canarias a recuperar una parte de su pasado que permaneció fragmentada, dispersa o silenciada durante décadas.