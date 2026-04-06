El consumo de cocaína entre adolescentes se dispara en Canarias: Proyecto Hombre alerta sobre el cambio de perfil

El consumo de cocaína se ha disparado en Canarias en el último año entre los adolescentes. La directora de Proyecto Hombre en el Archipiélago, Carmen González, alertó este lunes sobre el cambio de perfil de los usuarios que están recibiendo. Según datos de la ONG, si hace unos años el 90% de los menores que atendían eran por cannabis, en 2025 un 48% fueron consumidores de cocaína. Cambios de patrones que harán necesario adaptar las estrategias de intervención y prevención.

«Tenemos que estar ahí con los adolescentes para poder intentar prevenir mucho más», incidió González durante la visita que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, realizó este lunes a la sede de Proyecto Hombre en la ciudad. El Ayuntamiento capitalino está colaborando con la ONG para trabajar en la prevención de adicciones.

Un perfil más desestructurado

González apuntó que deberán analizar más en profundidad esta tendencia de consumo una vez tengan los datos del año en curso. «Por ahora no hemos definido causas, pero hemos detectado que vienen de un perfil un poquito más desestructurado», remarcó. Actualmente, atienden a unas 180 personas en toda Canarias, de las cuales 80 acuden al centro de la capital grancanaria. El 20% son menores de edad.

Las incautaciones de cocaína se han disparado en toda Europa en el último año; según un estudio de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) el consumo de este estupefaciente en la UE creció en 2025 un 22% con respecto al año anterior. Además, Canarias se ha consolidado en este tiempo como una de las principales puertas de entrada de esta droga.

Las Palmas de Gran Canaria refuerza su apoyo a Cesica–Proyecto Hombre para prevenir adicciones. / ED

González hizo hincapié en las campañas de prevención que ya han iniciado para prevenir este tipo de adicciones entre los jóvenes. En la capital grancanaria los programas de Cesica-Proyecto Hombre tienen un alcance de 5.300 personas. La mayoría participan en acciones de prevención universal y selectiva. El objetivo de estos es fomentar hábitos saludables, reforzar habilidades personales y reducir factores de riesgo.

Además, la ONG está trabajando en la Isla con 64 menores en programas específicos de prevención. La idea es detectar de manera temprana conductas y situaciones de riesgo, así como evitar la consolidación de conductas problemáticas que puedan favorecer el consumo de estupefacientes como la cocaína, entre otros.

Prevención en institutos

La coordinadora terapéutica del Proyecto Hombre en Canarias, Carmen Mederos, indicó a los medios que estos programas buscan trabajar la prevención a las adicciones en institutos. Además, también trabajan con personas de la tercera edad adictas a los medicamentos -sector en el que ha habido un repunte- y con mujeres a las que están ayudando en su reinserción. «La rehabilitación no es únicamente hacer que la persona deje de consumir», apostilló.

Noticias relacionadas

«Es fundamental trabajar en la prevención, tanto a nivel educativo como familiar y comunitario, y también en los itinerarios de inserción laboral», incidió por su parte Carolina Darias. La ciudad aporta este año a la ONG 184.000 euros -el año pasado fueron 179.000 euros- dentro del I Plan Municipal de Prevención de Adicciones. Este incluye otro tipo de iniciativas como la campaña 'Noches con sentido', en la que animan a un ocio nocturno responsable.