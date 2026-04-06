La cañavera, un planta invasora que abunda en los barrancos de Canarias
Las condiciones de las islas provocaron su expansión, llegando a ser considerada una especie naturalizada
La cañavera (arundo donax), también llamada caña común o simplemente caña, es una especie altamente reproducida en Canarias.
Se trata de una especie que se ha distribuido por gran parte del mundo y también en España se encuentra en la mayoría de las provincias. Sin embargo, dado su potencial en Canarias, podríamos llegar a pensar que es una especie autóctona, aunque todo lo contrario, es una invasora que ha acabado con especies propias. De hecho, tal es su presencia en las islas que se considera naturalizada.
El divulgador y creador digital @biolomarcos ha puesto el foco en esta especie, que es fácil de encontrar en los barrancos del archipiélago y se convirtió en una seña del paisaje. "En Canarias encontró agua, sol y espacio en los barrancos", afirma en un vídeo publicado en sus redes sociales, por lo que con un lugar así, es normal que creciera "sin parar". Pero también explica cómo, poco a poco, ha ido desplazando a plantas nativas.
Uso cotidianos
Según explica el divulgador, es fácil pensar que sea una planta de las islas, ya que, durante años, se podía ver en muchos lugares. Algunos de sus usos cotidianos fueron:
- En la agricultura, aguantando las ramas de tomates
- Para la alimentación de animales
- En la artesanía y vida local
Origen en Europa
Su llegada a Europa occidental desde Asia tuvo lugar aproximadamente en el siglo XVI, momento en que existen referencias en Italia.
Esta planta se dispersa de forma natural por acción de los mecanismos de propagación propios de la especie, llegando a diferentes países.
Especie invasora peligrosa
Su peligrosidad es tal que, según aparece en documentos estatales, la Unión internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN) considera a la caña como una de las 100 especies de animales o plantas más peligrosas, por lo que se refiere a su capacidad de invasión y de alteración de los hábitats que coloniza.
Amenazas
El Gobierno de España alerta de los impactos y amenazas que puede generar esta especie, entre los que se encuentran:
- El desplazamiento de la vegetación nativa, que puede llegar incluso a ser sustituida en su totalidad, lo que provoca un empobrecimiento del hábitat para la fauna terrestre asociada.
- La disminución de la capacidad de desagüe de ríos y canales al taponar y reducir los cauces con sus sedimentos.
- Por la gran biomasa que produce, también es un factor de riesgo de cara a los incendios.
- Destrucción previa de la vegetación autóctona por actuaciones antrópicas.
- Fuerte competencia, reducción y alteración por el espacio y los recursos, con las especies endémicas y/o nativas.
- Impide o dificulta el reclutamiento o la regeneración de especies autóctonas, ya que forman masas de vegetación muy cerradas.
- El entramado de rizomas llega a ser tan denso que puede crear una sólida capa sobre el suelo que impide por completo el crecimiento de otras especies.
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