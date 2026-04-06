La cañavera, un planta invasora que abunda en los barrancos de Canarias

La cañavera (arundo donax), también llamada caña común o simplemente caña, es una especie altamente reproducida en Canarias.

Se trata de una especie que se ha distribuido por gran parte del mundo y también en España se encuentra en la mayoría de las provincias. Sin embargo, dado su potencial en Canarias, podríamos llegar a pensar que es una especie autóctona, aunque todo lo contrario, es una invasora que ha acabado con especies propias. De hecho, tal es su presencia en las islas que se considera naturalizada.

El divulgador y creador digital @biolomarcos ha puesto el foco en esta especie, que es fácil de encontrar en los barrancos del archipiélago y se convirtió en una seña del paisaje. "En Canarias encontró agua, sol y espacio en los barrancos", afirma en un vídeo publicado en sus redes sociales, por lo que con un lugar así, es normal que creciera "sin parar". Pero también explica cómo, poco a poco, ha ido desplazando a plantas nativas.

Uso cotidianos

Según explica el divulgador, es fácil pensar que sea una planta de las islas, ya que, durante años, se podía ver en muchos lugares. Algunos de sus usos cotidianos fueron:

En la agricultura, aguantando las ramas de tomates

Para la alimentación de animales

En la artesanía y vida local

Origen en Europa

Su llegada a Europa occidental desde Asia tuvo lugar aproximadamente en el siglo XVI, momento en que existen referencias en Italia.

Esta planta se dispersa de forma natural por acción de los mecanismos de propagación propios de la especie, llegando a diferentes países.

Especie invasora peligrosa

Su peligrosidad es tal que, según aparece en documentos estatales, la Unión internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN) considera a la caña como una de las 100 especies de animales o plantas más peligrosas, por lo que se refiere a su capacidad de invasión y de alteración de los hábitats que coloniza.

Una cañavera. / Wikipedia

Amenazas

El Gobierno de España alerta de los impactos y amenazas que puede generar esta especie, entre los que se encuentran: