Canarias es la región europea con mayor exposición ultravioleta

Canarias es la región de la Unión Europea con más tiempo de sol anual y exposición a la luz ultravioleta. La posición geográfica del Archipiélago y su tiempo primaveral, en especial en las zonas turísticas, proporcionan más de 3.000 horas de sol durante el año. Y esta exposición prolongada desde edades tempranas aumenta el riesgo de padecer cáncer de piel. De hecho, en la última década se han duplicado los casos de cáncer de piel en el sur de Tenerife y un 40% en los últimos cuatro años en toda Canarias, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

La alta radiación solar y la falta de concienciación son los motivos que ha llevado al Cabildo de Tenerife a lanzar su III Campaña Insular de Prevención contra el Cáncer de Piel. Esta iniciativa, que es referente en España, recorrerá los 31 municipios de Tenerife desde el 9 de abril hasta el 5 de noviembre de 2026. El objetivo principal es la "reforzar la prevención, concienciar a la ciudadanía y la detección precoz", aclara Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.

Las quemaduras son más frecuentes en "excursiones al Teide o en romerías"

La mayor exposición a la luz ultravioleta ocurre durante los "quehaceres cotidianos", señala Ricardo Fernández, presidente de la sección canaria de la AEDV. Así pues, Fernández comenta que la exposición al Sol se produce más veces "tendiendo la ropa o saliendo a comprar", que en la playa porque en esta última se suele tener más conciencia y utilizar en mayor medida el protector solar. Es más, el presidente de la AEDV afirma que las quemaduras son más frecuentes en "excursiones al Teide o en romerías", precisamente, porque en estos contextos es menos común usar crema.

Esta campaña de prevención llegará a más de 2.400 jóvenes a través de los colegios, la Universidad de La Laguna y campamentos de verano. De igual forma, la iniciativa creará una comisión del trabajo para aquellos colectivos laborales que están expuestos al Sol como los ganaderos, los agricultores o constructores. Según asegura Dávila, este proyecto "fue un éxito en las ediciones anteriores".

"En Canarias el Sol es parte de nuestra identidad y proteger la piel debería ser parte de nuestra cultura", apunta Natalia Rodríguez, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería. No obstante, esta exposición continuada en el Archipiélago se debe a "un factor estructural del estilo de vida", porque la mayoría de actividades que se realizan en las Islas son "al aire libre". Asimismo, Rodríguez recalca que el cáncer de piel es "una realidad creciente aquí y ahora" y su detección precoz reduce "la carga emocional, social y económica asociada a la enfermedad".

Promover "hábitos seguros frente al sol"

Para prevenir el cáncer de piel, Rodríguez expone la importancia de promover "hábitos seguros frente al sol desde edades tempranas". Así pues, la AEDV advierte que el 90% de los cánceres de piel podrían prevenirse mediante medidas adecuadas como la fotoprotección, las revisiones periódicas y la autoexploración. "Desde que salga algo de color negro que llame la atención hay que ir a consulta", aconseja el presidente de la AEDV en Canarias. Esto se debe a que "el tumor crece con los años" y, dependiendo del tipo de cáncer de piel, es posible su prevención. Según datos del INE en 2024 murió más de un centenar de personas en Canarias por cáncer de piel.

"Una quemadura en la infancia duplica el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta", Carlos Díaz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Así pues, Díaz comenta que mientras hay exposición de luz solar "siempre hay daño". De hecho, los días nublados pueden dar "una falsa sensación de seguridad" pero, aun así, se han detectado casos de "quemaduras graves". Por esta razón, el presidente del Colegio de Farmacéuticos hace hincapié en "educar desde la infancia" para una protección segura frente al sol.