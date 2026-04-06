Canarias logra avances con Aena para evitar tasas de parquímetro al transporte discrecional en aeropuertos

El Gobierno de Canarias ha valorado de forma positiva el “buen entendimiento” alcanzado con Aena en la última reunión de Coordinación Aeroportuaria, especialmente en lo relativo a las tasas que afectan al transporte discrecional en los aeropuertos del archipiélago.

El encuentro, celebrado en el Aeropuerto de Gran Canaria, ha servido para avanzar en una de las principales demandas del Ejecutivo autonómico: evitar que estos servicios sean penalizados con tasas de parquímetro en la red aeroportuaria canaria.

Avances en tasas aeroportuarias en Canarias

La directora general de Transportes, María Fernández, destacó que Aena ha mostrado una buena disposición para introducir cambios que beneficien al sector.

En concreto, se ha planteado la aplicación de tiempos de cortesía para estos vehículos, así como la habilitación de bolsas de estacionamiento específicas en determinados aeropuertos, permitiendo a los conductores esperar sin coste adicional en caso de retrasos operativos.

Consenso en inversiones y planificación aeroportuaria

Más allá de las tasas, el Gobierno autonómico también ha subrayado el consenso alcanzado en materia de inversiones. Según Fernández, el documento estratégico de Aena contempla una de las mayores inversiones históricas en los aeropuertos canarios, con una dotación inicial de más de 1.800 millones de euros.

Entre los proyectos destacados figuran las futuras conexiones intermodales en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife, vinculadas al desarrollo de los trenes en ambas islas.

Defensa del diferencial para regiones ultraperiféricas

Durante la reunión, Canarias reiteró la necesidad de mantener el diferencial en tasas para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), argumentando que el impacto de cualquier subida es mayor en territorios alejados como el archipiélago.

La propuesta fue bien recibida por Aena, en un contexto marcado por la revisión de tarifas aeroportuarias a nivel nacional.

Llamamiento a mantener el diálogo

Desde el Ejecutivo regional se ha insistido en la importancia de mantener este clima de colaboración de cara a futuras decisiones sobre tasas e inversiones.

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El Gobierno de Canarias considera que este tipo de encuentros son clave para garantizar un desarrollo equilibrado del sistema aeroportuario y proteger la conectividad de las islas, especialmente en un territorio altamente dependiente del transporte aéreo.