Canarias debe reciclar seis kilos más de plástico por persona al año para cumplir con Europa

Cada canario deberá reciclar al menos seis kilos más de plástico y papel al año. No en vano, a día de hoy, cada isleño aporta alrededor de 15 kilos de plástico al año y otros 14 kilos de papel, una cifra que coloca al Archipiélago a la cola de España de la recogida separada y la aleja de cumplir los objetivos impuestos por la Unión Europea.

Así lo expone la gerente de Ecoembes en Canarias, Carlota Cruz, que aspira a alcanzar una tasa de recogida selectiva de 21 kilogramos por habitante y año. «Es el objetivo que nos hemos marcado porque, además, coincide con la media nacional», destaca Cruz, quien, sin embargo, afirma que hay muchas diferencias por municipios. «Hay ayuntamientos que tienen tasas de recogida mucho mayores, como Arona y Adeje, en Tenerife y Mogán y Arucas en Gran Canaria», recalca.

Nueva campaña de sensibilización

Para poder cumplir con este reto, Ecoembes se ha unido a la Consejería de Transición Ecológica y Energía para poner en marcha la campaña de sensibilización Si no reciclas… ay! ay! ayayay!, una iniciativa que se apoya en esta expresión típica de la polca canaria para acercar con folclore, humor e identidad canaria mensajes claros sobre cómo separar correctamente los residuos.

Los músicos canarios Fran Baraja y Cristina Mahelo junto a la gerente de Ecoembes en Canarias, Carlota Cruz / Arturo Jiménez

La campaña regresa con nuevos contenidos, nuevos artistas y un mayor despliegue en medios con el objetivo de seguir fomentando que los vecinos y vecinas de las islas separen sus envases y reciclen más y mejor. En este sentido, la iniciativa contará con la ayuda de cinco personajes populares en la cultura canaria que harán las veces de embajadores del reciclaje. En esta lista se encuentran los músicos Fran Baraja, Cristina Mahelo y Bejo; y los creadores de contenido y humoristas El Típico de Tenerife y Omayra Cazorla.

La campaña ha dado comienzo hoy en todas las Islas con presencia en televisión, radio y medios digitales. A partir del 11 de mayo, se prevé ampliar su despliegue con la colaboración de los cabildos insulares mediante soportes exteriores, medios insulares y nuevas piezas adaptadas a cada isla

Nueva campaña de reciclaje / Arturo Jiménez

Dudas en el reciclaje

«Cada artista realizará contenidos para trasladar de forma sencilla a la ciudadanía cómo separar los residuos», adelanta Cruz. Una necesidad perentoria dado que aún se cometen errores a la hora de realizar esta acción. Como relata Cruz, las «dudas» más comunes entra la población es concebir el contenedor amarillo como solo de «plástico» y olvidar que en él también se pueden bricks y latas.

«También vemos que depositan elementos que no corresponde, como macetas de plástico o juguetes», recalca Cruz. En lo que se refiere al contenedor azul, en ocasiones aún se depositan bricks de leche. Una confusión común que Cruz asocia con la denominación más cotidiana de «cartón de leche».

«Esta campaña conecta con nuestra forma de ser, con nuestra identidad y con ese sentido del humor que nos caracteriza como pueblo para trasladar un mensaje muy importante: reciclar bien es cuidar Canarias», sentenció Mariano H. Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, en una rueda de prensa celebrada en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA).

La campaña forma parte en un plan de acción más integral que tiene como objetivo aumentar el reciclaje en Canarias. El Archipiélago recogió el año pasado 69.793 toneladas de envases domésticos en Canarias, de los que más de 37.000 toneladas son de papel y cartón; 23.000 toneladas de plásticos y envases; y 8.000 de metal y aluminio.