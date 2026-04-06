Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCadáver en TenerifeVisita del papa a Santa CruzMultas en CanariasReciclaje en CanariasCalendario escolarMisión Artemis II, en directo
instagramlinkedin

Metereología

Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes

Podría dejar precipitaciones de débiles a moderadas, así como heladas en las cumbres de Tenerife

Olas por la última borrasca que atravesó las islas.

Olas por la última borrasca que atravesó las islas. / Arturo Jiménez

Verónica Pavés

V. Raffio

Santa Cruz de Tenerife / Barcelona

Una borrasca se situará en el noreste de Canarias entre el jueves y viernes, lo que podría dejar precipitaciones de débiles a moderadas, en general de carácter ocasional en el norte de las islas de mayor relieve. No obstante, como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aún existe incertidumbre y la previsión podría cambiar en los próximos días.

La llegada de esta borrasca también podría generar heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife, tal y como adelanta la Aemet. El viento soplará moderado a fuerte del norte en las islas occidentales y al noroeste el resto. No se descata que sean muy fuertes en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Por el momento, para hoy y mañana, la Aemet ha activado los avisos amarillos por mala mar en La Palma y El Hierro.

La borrasca es la misma que estos días se situará al oeste de la Península. De hecho, como advirtió este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hoy mismo [este martes] llegará una borrasca desde el Atlántico que podría dejar lluvias fuertes y persistentes en varios puntos del país. Los modelos indican que las lluvias podrían abrirse camino hoy pero, por ahora, aún hay mucha incertidumbre sobre la evolución de este fenómeno y sobre las zonas donde impactará. Por el momento, todo apunta a que los chubascos afectarán principalmente el oeste y sur de la Península y el norte de Canarias. Y con un poco de suerte, tan solo durarán dos días y a partir del miércoles empezarán a disiparse.

Noticias relacionadas y más

La borrasca atlántica se traducirá en lluvias en amplias zonas del oeste, especialmente en Galicia, el oeste de Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. En áreas de montaña, como las sierras gallegas, el entorno del Sistema Central o las sierras andaluzas, estas precipitaciones podrían ser más intensas y persistentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide «voluntad» para lograr un acuerdo sobre la apertura los domingos
  2. La Aemet prevé lluvias dispersas, pero más calor este domingo en Tenerife
  3. El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inmejorable
  4. Rafael Arocha cuestiona la identidad canaria a través de 40 fotografías que rompen moldes
  5. La Aemet prevé lluvias ocasionales y temperaturas mínimas en descenso este lunes en Tenerife
  6. La sumisión total que imponía el gurú en la secta desarticulada en Tenerife
  7. La elección de la reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife supera las expectativas
  8. El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife no logra salvarse del derribo: el Colegio de Arquitectos acusa al Puerto de bloquear su reutilización

Canarias exige al Estado que frene el nuevo pulso de Ayuso y garantice el reparto de menores migrantes

Canarias exige al Estado que frene el nuevo pulso de Ayuso y garantice el reparto de menores migrantes

Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes

Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes

Pinza Canarias-Euskadi contra establecer "líneas rojas" en la cogestión de los aeropuertos

Pinza Canarias-Euskadi contra establecer "líneas rojas" en la cogestión de los aeropuertos

Arranque el 9 de septiembre y vacaciones de Navidad más largas: las fechas claves del nuevo curso escolar en Canarias

Arranque el 9 de septiembre y vacaciones de Navidad más largas: las fechas claves del nuevo curso escolar en Canarias

La cañavera, un planta invasora que abunda en los barrancos de Canarias

La cañavera, un planta invasora que abunda en los barrancos de Canarias

Canarias activa su escudo anticrisis bélica en la sexta semana de la guerra de Irán

Canarias activa su escudo anticrisis bélica en la sexta semana de la guerra de Irán

El Teide resucita en Semana Santa: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pequeños terremotos en tres días

El Teide resucita en Semana Santa: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pequeños terremotos en tres días

Canarias debe reciclar seis kilos más de plástico por persona al año para cumplir con Europa

Canarias debe reciclar seis kilos más de plástico por persona al año para cumplir con Europa
Tracking Pixel Contents