Arranque el 9 de septiembre y vacaciones de Navidad más largas: las fechas claves del nuevo curso escolar en Canarias

Aún queda todo un trimestre para que acabe el año escolar y lleguen las ansiadas vacaciones de verano. Sin embargo, una parte de la comunidad educativa ya tiene la mirada puesta en el próximo curso, el 2026/2027. De hecho, la Consejería de Educación ya publicó la semana pasada el nuevo calendario por el que se regirán todos los centros públicos no universitarios de Canarias.

Los más peques, los alumnos que cursan Infantil y Primaria en algún cole de las Islas, serán los primeros en volver a las aulas, el 9 de septiembre. Al día siguiente, el 10, se incorporarán los matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en formación básica para adultos y en Aulas Mentor. Todos estos estudios concluirán el mismo día: el 22 de junio.

Bachillerato se unirá el 11 para recoger los libros algo antes –el 14 de mayo los de Segundo y el 18 de junio los de Primero–. Los más rezagados serán los de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, que arrancarán el 16 de septiembre, y los de Idiomas que se estrenan el 21 del mismo mes.

Navidades más largas

Como novedad este curso, las vacaciones de Navidad empezarán más tarde para acabar también más tarde. El martes 22 de diciembre será el último día lectivo del primer trimestre y el lunes 11 de enero, la primera jornada del segundo. Los niños, por tanto, tendrán algunos días más -con fin de semana incluido- para disfrutar de los juguetes que reciban el Día de Reyes, ya que lo habitual solía ser empezar el día 8.

Aunque este cambio no figura aún en el calendario publicado por Educación, la Consejería se encuentra realizando los trámites para hacerlo oficial. El alumnado, como ya es costumbre, también tendrá la Semana Santa libre (del 22 al 28 de marzo).

Calendario escolar 2026/27 / E. D.

A los cuatro festivos nacionales –12 de octubre, 2 de noviembre, 7 y 8 de diciembre–, cada isla suma un día más por festivo insular: el 8 de septiembre (Nuestra Señora del Pino), en Gran Canaria; el 15 de septiembre (Nuestra Señora de Los Volcanes) en Lanzarote y La Graciosa; el 18 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña), en Fuerteventura; el 24 de septiembre (Nuestra Señora de los Reyes), en El Hierro; el de 5 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe), en La Gomera; y el 2 de febrero (Virgen de la Candelaria), en Tenerife.

175 días lectivos

La resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias detalla que los centros serán los que ajusten la planificación de sus actividades al calendario previsto en ese mismo documento, debiendo cumplir en las enseñanzas obligatorias el mínimo de 175 días lectivos y en el resto de enseñanzas ajustándose a la duración en horas de cada enseñanza.

Admisión y matrículas

La Consejería también publicó las fechas de admisión para el próximo curso. En concreto, el alumnado de Infantil y Primaria puede inscribirse desde ayer, 6 de abril, hasta el 17 de este mes y de manera online, sin necesidad de acudir al centro educativo. Solo tendrán que realizar este trámite quienes empiecen este año, quienes pasen al segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años) o quienes quieran cambiar de colegio. Este procedimiento no debe confundirse con el periodo de matrícula, que será posterior –del 17 al 26 de junio– y que esta dirigido a estudiantes de continuidad.

Incorporación progresiva en Infantil

En la organización del próximo año escolar también se contempla la incorporación progresiva o flexibilidad horaria para el alumnado de Infantil escolarizado por primera vez en el centro. Estos ajustes se planificarán bajo la premisa de que los niños deben estar plenamente incorporados a la actividad en los diez primeros días lectivos de inicio de las clases en el centro.

«No obstante, el alumnado de Educación Infantil, de las aulas enclave o de los Centros de Educación Especial, que se incorpore por primera vez a un centro educativo y que presente dificultades de adaptación, deberá acogerse a las medidas acordadas por el equipo directivo, a propuesta del equipo educativo, oída la familia», especifica la resolución.