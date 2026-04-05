Lola Padrón, diputada del Común: "No soy la oposición sino un ‘ombudsman’"

Han pasado ya dos años desde que asumió el cargo, siendo la primera mujer en romper ese ‘techo de cristal’ como Diputada del Común. ¿Cómo describiría este periodo?

Ha sido un tiempo de lucha, trabajo y constancia, pues cuando se entra en estructuras conformadas bajo fórmulas patriarcales para cambiar las cosas, siempre hay resistencia al cambio. En estos dos años, me he enfrentado a problemas administrativos de gran envergadura, desde carencias en la plantilla hasta gestionar el estado del inmueble de la institución, que es patrimonio y está en condiciones precarias. Mi objetivo es modernizar la relación de puestos de trabajo y reposicionar la institución a través del diálogo, de la mediación.

¿Hacia dónde camina la Diputada del Común bajo su mando?

Pues planteo reformar la Ley del Diputado del Común para introducir la mediación por ley. No debe depender de la voluntad de quien ocupe el cargo; la mediación debe ser el eje para que la gente vuelva a creer en lo público. Además, quiero un equipo técnico diversificado: ahora hay abogados, pero debe haber sociólogos, trabajadores sociales o expertos en vivienda que tengan el pulso de la calle. Por tanto, mi labor está siendo reposicionar la institución y modernizarla, porque cambiar una estructura de 40 años no se hace en un día; es un camino de 10 a 15 años que yo solo estoy empezando a abrir.

Usted insiste mucho en la figura del mediador, ¿por qué?

Es vital que se entienda: no somos el diputado de la oposición número no sé cuánto; somos la figura que media entre la ciudadanía y el gobierno: el ombudsman, que no es un término de género, hombre o mujer, sino que significa «la defensoría». Es una figura unipersonal que defiende los derechos humanos y la legalidad internacional. En un momento donde el mundo gira hacia la restricción de derechos y el aumento del racismo y la xenofobia, yo defiendo con garras la figura de los defensores.

«Hemos presentado candidatura para que en 2028 se celebre en las Islas la cumbre de defensores»

Pero a menudo se cuestiona la utilidad de figuras como la suya basándose en los datos: 3.199 denuncias en 2024 en una población de dos millones parecen pocas, al margen incluso de si se les ayuda o no se les responde por parte de las administraciones.

El éxito de esta institución no se puede medir solo por el número de quejas, como si fuera una ventanilla de reclamaciones al uso. Para mí, las quejas son un termómetro, un camino que me señala dónde está fallando el sistema de forma estructural. Por ejemplo, si recibo 700 quejas sobre discapacidad, mi labor no es solo intentar resolverlas, que lo hacemos y hasta me han felicitado, sino sentarme con el Gobierno y decirle: «Esto que está haciendo no está funcionando, tiene que cambiar la política» y, a partir de ahí, aportar soluciones y mediar. El valor real de la Diputada del Común reside en esa capacidad de mediación y denuncia para apuntalar el sistema público. Por eso, prefiero hablar de promover leyes, como la Ley del Tercer Sector o el silencio administrativo positivo en discapacidad, porque eso resuelve el problema de miles de personas a la vez, no solo de quien pone la queja.

¿Por qué cree que esta institución es vital?

Considero que la figura del defensor es hoy más necesaria que nunca porque, como le digo, actúa como garante de la legalidad internacional y de los derechos humanos. Me preocupa profundamente que esta institución no esté presente en todo el territorio nacional; actualmente solo existimos en ocho o nueve comunidades autónomas, y mi postura es que debería estar en todas. En este momento, por ejemplo con Trump, donde se pone en cuestión la legalidad y los derechos básicos, contar con un organismo independiente es fundamental para apuntalar el sistema democrático. Nuestra relevancia no es solo local, sino internacional. Por ello, hemos dado un paso al frente.

Un paso al frente, ¿cómo?

Hemos presentado oficialmente la candidatura para que en 2028 se celebre en Canarias la cumbre internacional de defensores. Queremos que el mundo mire hacia las islas y entienda la repercusión de nuestra labor mediadora en el contexto internacional existente.