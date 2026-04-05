Laura Soriano (empresaria): «Es increíble el talento canario; mi papel es detectar, apoyar y proyectar»

Laura Soriano, de 45 años, es la propietaria de la tienda lagunera Dicky Morgan, pero más que empresaria se la podría considerar mecenas de la cultura canaria. A lo largo de los años, ha concebido la moda como una forma de expresión y, ahora también, como una manera de fomentar el talento canario que, anuncia, aún tiene un largo recorrido por delante.

Dicky Morgan se ha convertido en un espacio emblemático de La Laguna pero, antes de a la tienda, ¿a qué se dedicaba?

Abrí Dicky Morgan cuando tenía 29 años, pero antes estudié Publicidad y Marketing en Inglaterra. Siempre he estado muy vinculada al idioma y a la cultura de ese país. Fui a un colegio inglés y, de alguna manera, eso marcó mi forma de ver las cosas. Después me fui a Barcelona, donde viví cinco años. Pero nunca tuve del todo claro mi camino profesional. Me interesaba el mundo de las marcas, la idea de construir algo con identidad, pero no me veía trabajando en una agencia tradicional.

¿Cuándo aparece la idea de emprender?

Siempre la he tenido. Tenía claro que necesitaba crear algo propio, una vía para expresar mi creatividad. Este proyecto empezó con una amiga, nos propusimos montar algo. Podría haber sido un bar o cualquier otra cosa, pero al final terminó siendo una tienda.

¿Y por qué la moda?

No fue algo premeditado. No estudié moda, pero siempre me interesó el estilo, la forma en que la gente se expresa a través de la ropa. Me llamaban la atención las tendencias, no tanto la pasarela, sino lo social y cómo ciertos elementos se vuelven significativos en un momento. Eso me parecía fascinante.

¿Influyó su experiencia en Inglaterra y Barcelona en el concepto del espacio?

Sí, siempre he tenido una visión bastante internacional, más hacia fuera que hacia dentro. Eso se refleja en la tienda, aunque no fue algo diseñado al principio. Dicky Morgan ha evolucionado de forma orgánica, igual que yo.

Dicky Morgan no es solo una tienda, es también un punto de encuentro cultural.

Sí. Desde el inicio, el espacio invitaba a hacer más cosas. Hicimos exposiciones, eventos, sesiones de DJ… Incluso viví arriba. Todo ha ido cambiando, adaptándose al uso y a las necesidades del negocio y de mí misma.

Le ha dado una gran importancia a la parte artística, especialmente al diseño de camisetas por parte de artistas canarios.

Sí, esa introducción fue muy importante. Durante mi relación con Iker Muro surgió de forma natural. Él es diseñador, y empezamos a hacer camisetas casi por amor al arte. El diseño del Teide marcó un punto de inflexión y abrió todo un camino vinculado a Canarias.

Y ahora es una sección es clave.

Totalmente. Al principio era algo pequeño, pero me di cuenta de que tenía mucho peso. Empezaron a llegar más diseñadores y se fue generando una historia muy bonita con talento local. Ahora es una de seña de identidad.

¿Cómo se combinan actualmente las distintas patas del proyecto?

La parte de Canarias es muy fuerte y diferenciadora. Incluso aparecemos en guías como Lonely Planet. Luego está la moda, que también me interesa mucho, aunque ahora estoy en un proceso de reajuste. He apostado por marcas más sostenibles, lo que ha subido los precios y quizás ha afectado a una parte del público. Estoy en un momento de reflexión.

¿Y dónde quedan los eventos culturales?

Han disminuido desde la pandemia. Antes hacíamos exposiciones casi cada mes. Quiero retomarlo, pero ahora no es primordial.

En paralelo, acaba de lanzar un proyecto de entrevistas a diseñadores. ¿Cómo surgió?

De la necesidad de darles más visibilidad. Me di cuenta de que detrás de cada diseño hay personas con mucho talento y quería mostrar eso. No solo el producto, sino la historia.

También parece una forma de reforzar la comunidad.

Totalmente. Todo esto va de vínculos. Yo actúo como plataforma para dar visibilidad, y eso es lo que más me llena.

¿Dicky Morgan es su vida?

Sí. Hay momentos en los que quiero desconectar, pero no puedo. Hay mucho de mí aquí: mi forma de entender el arte, la música, las relaciones. Intento no perder esa esencia.

¿Cómo influye La Laguna en el proyecto?

La peatonalización de la calle San Agustín ha sido un regalo. Cuando abrí, esta calle no tenía la relevancia de ahora. La peatonalización lo cambió todo, atrajo turismo y le dio vida al entorno.

¿Hay talento suficiente en Canarias para sostener esta propuesta?

Sin duda. Es increíble la cantidad de talento que hay. Ahora mismo estoy en un punto en el que quiero renovar, buscar nuevas propuestas, refrescar la oferta. Al final, mi papel es detectar, apoyar y proyectar.