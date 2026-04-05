EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

María Corina Machado pide seguir avanzando en el "renacer" en libertad de Venezuela

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió a los ciudadanos este sábado de Semana Santa seguir avanzando juntos en el "renacer" en libertad del país suramericano e indicó que el sufrimiento no ha sido en vano porque están cerca "del retorno a la vida".

"Hemos padecido y perdido mucho, pero nuestro dolor hoy se transforma en esperanza porque entendemos que nuestro sufrimiento no ha sido en vano y que estamos cerca del retorno a la vida", señaló la premio nobel de la paz 2025 en una publicación en X.

Machado señaló que esta Semana Santa es la oportunidad para renovar la fe y conectar con el sentido profundo que tiene todo sacrificio hecho por amor.