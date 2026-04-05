Este día volverán los avisos amarillos a Canarias: así lo anuncia la Aemet

Con una nueva dana acechando a Canarias, es normal que los isleños estemos con la vista en el cielo pensando hasta cuándo durará el tiempo estable, a pesar de que este fin de semana haya caído alguna lluvia.

Sin embargo, el recuerdo de todas las borrascas que nos han acompañado durante el invierno y el anuncio de que una nueva tormenta está próxima al archipiélago, nos hace temer lo peor.

Por el momento, la situación meteorológica está en el aire, y se espera un empeoramiento de la situación en la segunda mitad de esta semana, según los datos que maneja el portal especializado Meteored.

Avisos amarillos

A pesar de que la formación de una nueva dana cerca de Canarias aparece en los registros que maneja dicha web especializada, lo cierto es que los avisos amarillos comenzarán a llegar al archipiélago algo antes.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que este martes, 7 de abril, se activara el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos en la isla de La Palma.

En concreto, se espera mar combinada del Noroeste en torno a los 4 metros, afectando principalmente a las horas de la noche, ya que se activará a partir de las 21:00 horas.