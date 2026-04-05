Los cultivos del aguacate, el plátano y la papa, los principales afectados tras el paso de la borrasca Therese por Canarias

Los cultivos del aguacate, el plátano y la papa son los que más verán afectadas su producción en la próxima cosecha tras el paso de la borrasca Therese, que dejó el pasado marzo en las islas fuertes lluvias y vientos prolongadas durante casi una semana, según ha advertido el secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando.

"En cuanto a pluviometría, la borrasca ha venido muy bien después de varios años de bajas precipitaciones. No ayuda solo al sector agrario, sino a toda la población, a los recursos, principalmente a los subterráneos, de los que todavía la isla de Tenerife depende en más de un 70%", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Hernando ha explicado que el tren de borrascas que ha afectado a las islas recientemente colaborará, asimismo, con que estas reservas subterráneas estén "en un estado más acomodado", después de descensos "preocupantes".

Almacenamiento de agua

Y en cuanto al almacenamiento de recursos hídricos, Therese ha dado "un respiro" después de varios años, sin embargo, "no hay que bajar los brazo, porque estos años de sequía volverán". Por todo ello, Hernando ha instado a reforzar o terminar las infraestructuras existentes, todas las que se "agilizaron durante la declaración de emergencia hídrica", y que, cuando vuelvan episiodios de precipitaciones menos abundantes, se esté "preparado".

Preguntado por los daños de la última borrasca en el sector agrario, advierte que no han sido "tan graves" como los que se esperaban durante la vigencia de la alerta. Sin embargo, sí que ha habido daños puntuales.

Cultivos afectados

Asimismo, se han visto afectados en mayor medida algunos cultivos de platanera --sobre todo porque el viento ha desflecado sus hojas, debilitando la planta y retrasando su producción--, aguacate, que está en plena época de floración y cuajado, y que se verá afectado por los efectos de la humedad y el viento, así como el dela papa.

"Otro cultivo que, sin duda, ha sufrido daño, tanto por el agua como por el viento, ha sido la papa. En algunas zonas no pudo incluso sembrar a tiempo, y ese retraso provocará que todas las papas se recojan a la vez en Canarias, y no de forma escalonada. Ello saturará el mercado y provocará una disminución del precio, lo que al final mermará la rentabilidad del productor", ha explicado el secretario general de Asaga Canarias.

Además, desde Asaga han solicitado a los productores canarios "prevención" ante la previsión de que, tras las fuertes lluvias, sus cultivos puedan verse dañados por hongos o pudriciones. "Con la reciente calima y el aumento de temperaturas tras tanta humedad, se crea el clima perfecto para el desarrollo de hongos", ha advertido.