¿Está Canarias preparada para los nuevos fármacos que frenan el alzhéimer?

El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que aún no tiene cura. Sin embargo, ya existen dos fármacos que han demostrado frenar –o ralentizar– su avance. Por primera vez en la historia no se habla de estos medicamentos como un deseo o una posible solución a largo plazo, pues su comercialización en las Islas está más cerca que nunca.

La Unión Europea (UE) ya los aprobó el pasado año y ahora se encuentra en fase de regulación en la Agencia Española del Medicamento, por lo que el siguiente paso sería llegar a las comunidades autónomas. Aunque Canarias podrá utilizarlos a partir de ese momento, la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Nuria Ruiz, cree que el sistema público todavía no está preparado para ellos, ni a nivel nacional, ni regional.

La enfermedad de Alzheimer afecta a 6.482 personas en Canarias, con un claro predominio femenino: siete de cada diez casos corresponden a mujeres y el resto, a hombres. En la mayoría –nueve de cada diez– la noticia llega una vez se superan los 65 años. En ese preciso instante, comienza para ellos una carrera contrarreloj, ya que un tercio de quienes padecen deterioro cognitivo o demencia leve progresa al siguiente estadio clínico en un año.

Pasos previos al diagnóstico

No obstante, antes de que se produzca el diagnóstico, los pacientes con sospechas también deben enfrentarse a dos barreras importantes: las largas listas de espera y la escasa coordinación entre niveles asistenciales. Como consecuencia, muchos de estos isleños tardan hasta un año en visitar al primer especialista.

La jefa de Neurología explica que, para que los nuevos fármacos sean efectivos, el diagnóstico debe llegar en fases iniciales de la enfermedad, una exigencia que no se está cumpliendo en estos momentos. «Para eso necesitaríamos una lista de espera mucho más pequeña, tanto aquí como a nivel nacional», añade.

Listas de espera eternas

Los pacientes no solo tardan demasiado en recibir esa primera valoración, sino que también deben armarse de paciencia para someterse a pruebas como las resonancias magnéticas. «Este tipo de tratamiento requiere un seguimiento estrecho, es decir, que hay que garantizar consultas con relativa frecuencia, otra cuestión que tampoco está ocurriendo ahora mismo», subraya.

Los nuevos tratamiento solo son efectivos en fases iniciales de la enfermedad

La medicación se suministra por vía endovenosa, por lo que se tendría que administrarse en hospitales de día, bien de manera mensual, o bien dos veces al mes. En esa parte, resalta, no habría problema. Donde sí se complica más el proceso es a la hora de llevar un control estricto, que exige realizar cinco resonancias magnéticas al año. «No estamos preparados para soportar tal volumen de pacientes con esas necesidades porque para estas pruebas también hay una lista de espera descomunal», sostiene.

Por este motivo, en estos meses previos a su comercialización en las Islas, el Servicio Canario de Salud (SCS) se encuentra diseñando y estableciendo protocolos y una ruta asistencial para que los nuevos fármacos sean factibles.

¿Cómo son estos fármacos?

Estos tratamientos, por el momento, solo son efectivos en una primera fase de la enfermedad, es decir, en estadios muy leves. Ni curan, ni mejoran síntomas, solo frenan el avance. Si, por ejemplo, un paciente se encuentra ya en un estadio moderado cuando recibe el diagnóstico, no va a poder acceder a ellos porque no serviría de nada. En cambio, si la patología apenas se ha desarrollado, la medicación podría retrasar un 38% la siguiente fase.

La intención del sistema público es que llegue a todo el territorio insular por igual. Expertos como el neurólogo Chema González alertaban hace unos meses de que las diferencias por islas serían mucho más notables con la llegada de estos fármacos porque, una vez que comiencen a comercializarse, el campo del alzhéimer vivirá un cambio de paradigma.

Toda Canarias, al mismo ritmo

Si en la actual era, las desigualdades –por ejemplo, entre comunidades o, incluso, entre capitales y zonas rurales– ya son notables, en este futuro no muy lejano serán aún más determinantes. «Hasta que no llegue el día y los primeros candidatos no sabremos con exactitud, pero estamos trabajando para eliminar asimetrías, para que toda la región avance al mismo ritmo; lo que sí es cierto es que en hospitales como La Candelaria se atiende igual a un paciente tinerfeño que a un herreño», defiende Ruiz.

Según apunta, países como Estados Unidos, Alemania o Suiza ya han aprobado su comercialización, pero por el momento no han llegado a España. La evaluación por parte de la Agencia de Medicamentos suele tardar unos 23 meses desde la aprobación europea, que se produjo en julio de 2025.