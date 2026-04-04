Los informativos de Televisión Canaria alcanzan en marzo su mejor resultado desde el inicio de la temporada

Los servicios informativos de Televisión Canaria reforzaron en marzo su posición como uno de los principales motores de crecimiento de la cadena. El conjunto de la oferta informativa alcanzó una cuota media del 12,0%, casi tres puntos más que en febrero, y se convirtió en el género con mayor aportación a la cadena y el más visto de toda la programación autonómica.

Las distintas ediciones de 'Telenoticias' y 'Buenos Días Canarias' cerraron el mes con sus mejores registros de la temporada y consolidaron una tendencia ascendente que comenzó en septiembre. Los resultados de marzo consolidan además el trabajo desarrollado por el equipo de Servicios Informativos dirigido por Marta González Cairós, junto a los subdirectores Samuel López y Armiche Díaz.

El Administrador general de RTVC, César Toledo, valoró muy positivamente estas cifras, agradeció "la confianza de la audiencia" y felicitó a los profesionales de los Servicios Informativos por el "gran esfuerzo" realizado para contar la actualidad de las islas "con inmediatez, cercanía y rigor".

"Los espacios informativos se están consolidando como el principal motor del crecimiento de Televisión Canaria esta temporada, superan en más de cinco puntos la media de la audiencia, y aportan más de un 14% a nuestra cuota de pantalla, algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos todos los profesionales de la casa", afirmó César Toledo.

La evolución más destacada volvió a producirse en la sobremesa. 'Telenoticias 1' alcanzó en marzo una cuota media del 19,4%, reunió a 63.000 espectadores de media y acumuló 582.000 espectadores únicos a lo largo del mes. Con esos datos, el informativo presentado por Fátima Plata y Fernando Timón se convirtió no solo en el programa diario más visto de Televisión Canaria, sino también en el líder absoluto de su franja entre todas las cadenas en Canarias.

El crecimiento de la edición del mediodía resulta especialmente significativo si se compara con el inicio de la temporada. En septiembre de 2025, 'Telenoticias 1' arrancó con un 13,4% de cuota. Desde entonces, el espacio fue creciendo de forma progresiva hasta situarse en el 14,6% en febrero y dar un salto definitivo en marzo, cuando alcanzó el 19,4%. En apenas seis meses, el informativo ha ganado seis puntos de share y casi cinco respecto al mes anterior.

También la edición de noche consolidó su mejor momento de la temporada. 'Telenoticias 2' cerró marzo con un 12,2% de cuota y 62.000 espectadores de media, después de varios meses de crecimiento sostenido en la franja de prime time. Al mismo tiempo, esta edición presentada por Marta Modino y Antonio Cárdenes acumuló 653.000 espectadores únicos a lo largo del mes

En septiembre, el informativo nocturno partía de registros claramente inferiores. A lo largo de los meses fue ganando estabilidad y seguimiento hasta superar el 12% por primera vez en marzo. El dato mejora el comportamiento registrado en febrero y confirma la evolución ascendente de una edición que se ha convertido en uno de los espacios más sólidos de la cadena en la noche.

La misma tendencia se aprecia en 'Buenos Días Canarias', que firmó en marzo su mejor dato desde el arranque de la temporada. El programa presentado por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte alcanzó un 13,2% de cuota media y reunió cada mañana a 15.000 espectadores, con un acumulado de 364.000 espectadores únicos en el conjunto del mes.

El espacio matinal comenzó la temporada en septiembre con cifras todavía por debajo del 10%. Desde entonces ha mantenido una evolución constante, reforzada en febrero y culminada en marzo, cuando el programa alcanzó su mejor promedio mensual.

Las ediciones de fin de semana que presenta Isabel Baeza también acompañaron esta evolución. 'Telenoticias Fin de Semana 1' obtuvo un 12,8% de share y 44.000 espectadores, mientras que 'Telenoticias Fin de Semana 2' alcanzó un 10,9% y 53.000 espectadores. Ambos espacios reforzaron así el peso de la oferta informativa de Televisión Canaria durante los sábados y domingos.

El crecimiento de los informativos también se trasladó al bloque deportivo que dirige Fátima Febles. 'Deportes TN1' cerró marzo con un 14,0% de cuota y 49.000 espectadores y 566.000 acumulados, mientras que 'Deportes TN2' alcanzó un 8,6% y 47.000 espectadores de media y 575.000 espectadores de audiencia acumulada.

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La evolución de todos estos espacios confirma el fortalecimiento de la oferta informativa de Televisión Canaria, que ha convertido sus programas de actualidad en una de las principales fortalezas de la cadena desde el comienzo de la temporada.