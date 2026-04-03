La sublevación femenina en el nuevo punk canario

Desde que el punk surgiera en Canarias a principios de los ochenta, las bandas de este tipo no han parado de deparar sorpresas agradables a los devotos del sonido que inventara Sex Pistols en el Londres de 1977. La primera generación de los ochenta, con Escorbuto Crónico, Familia Real y Ataúd Vacante como principales referencias, publicaron una serie de grabaciones que han resistido muy bien el paso del tiempo con La Laguna como centro neurálgico de la mayoría de ellas. Lo mismo ocurrió, más adelante, con Guerrilla Urbana, Malformaciones Kongénitas o Las Ratas en los noventa, con propuestas cada vez más sofisticadas e interesantes. Y así ha ido permaneciendo con el paso del tiempo a través de nuevas propuestas que, ya en el siglo XXI, tiene como principales representantes a formaciones como Akelarre, Pokzipool Poos, Oi! Se Arma, Faktótum, los fantásticos Brutalizzed Kids, Brio, o Tensö, muchas de los cuales han surgido además de las cenizas de las formaciones anteriores.

Un sonido provocador

Una sorpresa en los ochenta fue la aparición de una banda femenina, Chute de Esperma, una formación de tres chicas y un chico que lograron un sonido directo y provocador incluso en un movimiento tan transgresor como este que nos ocupa. Sin embargo, y si nos ceñimos al nuevo punk canario surgido en los últimos doce meses, parece que este grupo tinerfeño se ha convertido en la principal fuente de inspiración de todas ellas. Una numerosa presencia de chicas y unos textos de reivindicación feminista son dos de las características que se repiten con frecuencia en estas nuevas propuestas. Tampoco hay que olvidar cómo, desde el principio, en las Islas también se desarrolló una la vertiente gótica, postpunk o siniestra alternativa con combos tipo Imagen Sagrada, Castillo Interior o Los Signos de la Lluvia. Y no hay que dejar de recordar a una de las mejores formaciones que ha dado la historia musical de este Archipiélago, III República, y que, desgraciadamente, aún no ha logrado el reconocimiento que merecieron en su momento, pero que destacaron con una propuesta a la altura de las grandes bandas neopsicodélicas inglesas.

Tendencias en las islas periféricas

También hubo desde tendencias hardcore tipo Conemrad hasta ska jamaicano como Rebaño de Dios.

En las islas periféricas además se ha desarrollado su propia historia del punk. Lanzarote, sin ir más lejos, puede presumir de tener en los ochenta a uno de los grandes del movimiento insular como Subproducto Tóxico, en los noventa a Goma 2 y Drogados y Construcciones y en el siglo XXI a Franco ha muerto y Opereta Humanoide.

Lo mismo ocurre con Fuerteventura que tuvo su inicio punk con Faros Rotos y donde actualmente existen combos tan recomendables como Fukele Band o Sonido Kacharro. O incluso en La Palma con Maldito Derrape.

Vamos, que no hacía falta que el joven que vivió aquella efervescencia a finales de los setenta y principios de los ochenta se tuviera que trasladar a Nueva York, Manchester o Sidney para vivir con intensidad esa época. De las bandas surgidas durante este último año en Canarias destaca la calidad de los tinerfeños Eskolopendra que con su primer álbum, Criminal, publicado en 2025, se revelaron como una de las grandes sorpresas con un punk melódico que roza el arty cercano a los Vibrators o Vice Squad. Más directos son Egotrip que tienen un muy recomendable trabajo titulado Descargas de odio de 2026 que llega a desprender un sonido desenfadado al estilo Toy Dolls, The Adicts o Sham 69.

Una de las sorpresas de comienzos de este año ha sido la aparición el pasado mes de enero del álbum de Huevo Amarillo que recupera el toque hardcore de los mejores Exploited y GBH con una energía incombustible del primer al último tema. También sorprendente es el grupo Eskandalera que con su primer trabajo de título honómino recupera la misma gracia y desenfado de los pioneros del hardcore norteamericano Black Flag o los adictivos Descendentes.

Molestia quizás sea la banda más incorruptible ya que con su Follar es de tontos, de este 2026, se han revelado como los máximos estandartes del sonido de los antológicos Green Day, NOFX, Rancid o Bad Religion. Más versátiles son, sin embargo, formaciones como Koágulo, Tiña o Nitroglicerines, cuyo respectivos debuts, a punto de salir en plataformas digitales, se mueve por entre el punk, hardcore y thrash ultracelerado.

Otra banda muy recomendable es Kompulsivo en cuyos trabajos, de fuertes mensajes antifascistas, incluso se puede encontrar ramalazos del primer noise de Triángulo de Amor Bizarro.

Un nuevo color

Un nuevo color añade Enrale que en su Veneno Viral, recién publicado, sorprenden con una mezcla entre la frescura powerpop de los combos de catálogos como Subterfuge o Elefant con un enfoque humorístico tipo Sigue Sigue Sputnik. También BRIO ! se revela con su primer trabajo como un buen exponente de ese sonido que tan bien representaran los Clash o los Damned en su momento.

«La mayoría de los grupos punks canarios de 2026 está formado por jóvenes de entre 17 y 22 años que componen temas muy directos, donde no hay grandes instrumentistas, y que el objetivo es casi siempre el descargue energético, con el tema ecofeminista, de contestación social, antisistema o el hartazgo del machismo y el uso de textos explícitos». Son las palabras del periodista musical Vicente Martín Abreu, responsable desde hace 37 años del programa radiofónico Bandeja de Plata, que el año pasado publicó el libro Sonidos bimbaches, centrado en la historia musical de El Hierro.

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Y, para finalizar, otro grupo enteramente femenino, Las Pikas, de la capital grancanaria, con su sonido explosivo que conecta de forma clara con las mismísimas Chute de Esperma de hace cinco décadas y que demuestra el buen estado de salud del género en las Islas.