Trabajadores denuncian "el desmantelamiento" de las escuelas infantiles en Canarias: "Exigimos que se paralicen los cierres"

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional cerrará dos escuelas infantiles -Anaga, en Tenerife, y Las Folías, en Gran Canaria- que acogen a unos 70 niños de entre 0 y 3 años. La responsable del área, Candelaria Delgado, ha argumentado en varias ocasiones que se trata de una "reorganización" fruto de la caída de matrículas experimentada en los últimos cursos por dos motivos: el acusado descenso de la natalidad y el inicio de la transición a aulas dependientes de Educación. Sin embargo, los comités de empresa del departamento social consideran esta medida "injustificada" y piden que se paralice "de forma inmediata este proceso, que está desmantelando un servicio público esencial".

Para los representantes de la plantilla, estos cierres carecen de aval técnico, pues no se han realizado estudios que corroboren el descenso de matrículas. Más bien, advirtieron, detrás de esta reorganización lo que hay es una gestión "negligente". Durante la rueda de prensa convocada este martes, la delegada de Intersindical Canaria y miembro del comité tinerfeño, Trina Pérez, apuntó que la Consejería ha actuado a través de dos vías: "El bloqueo de las listas de reserva, pues aunque haya profesionales disponibles se niega a cubrir bajas y vacantes, y el boicot a la matriculación, ya que se han rechazado alumnos alegando falta de personal y apenas han querido publicitar las nuevas plazas".

A su juicio, la baja natalidad debe aprovecharse para mejorar la calidad de este recurso, clave para el desarrollo de los más pequeños. "Si se quiere fomentar la natalidad no se puede cerrar estos centros porque lo que estamos haciendo es que tener hijos se convierta en un lujo, es una decisión contradictoria que además han tomado de manera unilateral porque nosotros nos enteramos casi de rebote, algunos en una reunión para otro asunto y otros por llamada", explicó.

Temen que los barrios 'mueran'

Delgado ha reiterado que los cierres no afectarán ni a los doce trabajadores que componen las plantillas de Anaga y Las Folías, ni a los 70 alumnos inscritos, que podrán acudir a otros centros cercanos. Los sindicatos, por su parte, sostienen que es una medida que acelera la "muerte social" de los barrios y que afecta, sobre todo, a las familias más vulnerables. "La natalidad no debe ser una excusa para el desmantelamiento de lo público", resaltó la representante tinerfeña.

Asimismo, criticó que "intenten vender que se cierran estas dos escuelas para mejorar las restantes", pues la plantilla cree que son solo un adelanto y que sucederá lo mismo con los once centros restantes que dependen de Bienestar Social. "Nosotros hemos planteado implementar la acogida temprana y nos han ignorado, tanto estas como otras propuestas; un servicio público no se mide por su beneficio económico, sino por su necesidad social", subrayaron. En este sentido, aplaudieron la cuota cero anunciada la pasada semana por la consejera, pero recordaron que era una demanda histórica que "por fin han cumplido".

Transición a Educación

Los representantes de ambas provincias reiteraron que están "totalmente de acuerdo" con la transición a aulas de Educación. Sin embargo, no comparten las condiciones en las que se está realizando porque "se han olvidado del personal y de los ciudadanos". Al respecto, la presidenta del Comité de Las Palmas, Nazaret Alonso, destacó que están dispuestos a negociar y a participar en este cambio: "Nosotros tenemos el respaldo de las familias, pero creemos que el primer paso debe ser un encuentro entre ambas consejerías para evitar, por ejemplo, que en una misma zona se duplique el servicio".

Las representantes del comité de empresa de Bienestar Social / Miguel Barreto

Movilizaciones inmediatas

Durante la convocatoria de este martes, los comités también anunciaron movilizaciones "inmediatas" para denunciar, tanto el cierre de dos escuelas, como la "privatización" de servicios como el cáterin. Según detallaron, las familias de Barrio Nuevo -zona en la que encuentra el centro Anaga- ya han comenzado a reunirse para buscar matrículas y para organizar sus propias protestas porque "no quieren rendirse a cerrar su escuela".