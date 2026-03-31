Torres dice que Canarias puede aspirar a un acuerdo sobre aeropuertos como el del País Vasco, que "no es la cogestión"
El ministro aclara que el acuerdo con Euskadi no implica cogestión, sino un órgano bilateral donde la autonomía tiene mayor capacidad
Europa Press
El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno de Canarias puede aspirar a un acuerdo sobre aeropuertos similar al que se ha establecido con el País Vasco.
En este sentido, ha matizado que lo que el Estado ha aprobado con Euskadi "no es la cogestión" de los aeropuertos, sino un órgano bilateral con una presencia paritaria en el que hay una mayor capacidad por parte del gobierno autónomo.
Las negociaciones
"A eso puede aspirar Canarias, claro que sí. Se ha solicitado empezar las negociaciones y tendremos en las próximas semanas los primeros encuentros técnicos, que son el proceso que se hace con todos los que solicitan actuaciones concretas", ha dicho este martes en una entrevista a Radio Canaria. No obstante, Torres ha hecho especial hincapié en reiterar que "no es verdad" que se haya aprobado ninguna cogestión de aeropuertos con ninguna comunidad autónoma.
"El Gobierno de España se sienta en una mesa con los gobiernos autonómicos respetando la Constitución, los Estatutos de Autonomía de cada lugar y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la norma básica estatal", concluyó.
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