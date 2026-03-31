La huelga de médicos en el Servicio Canario de la Salud se retomará el próximo 27 de abril

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha convocado la huelga autonómica para el próximo 27 de abril, retomando así la llevada a cabo los pasados 19 y 20 de marzo y en coincidencia con la convocatoria de huelga estatal prevista para la última semana de abril. El colectivo persiste en sus reclamaciones para la mejora de sus condiciones laborales y económicas, así como la configuración de un Estatuto propio.

Así lo ha informado la organización sindical en una nota, que lamenta que la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, no "haya llamado" a negociar al comité de huelga "en ningún momento", de forma que "mientras desatiende a sus resppnsabilidades" en el SCS, la consejera "endosa toda la responsabilidad de parar la huelga al Ministerio, con búsqueda de un mediador entre los médicos y la administración" para finalizarla.

"Es de risa que aquí en Canarias, la máxima responsable de Sanidad no se reúna ni una vez con el comité de huelga que ya le ha declarado dos jornadas de paro --además de la del 27 de abril--, al tiempo que se dedica a jugar al despiste pidiendo mediadores para otras huelgas estatales. Los médicos en España ya han convocado dos huelgas este año al Ministerio de Sanidad para reclamar a Mónica García que se nos dote de un marco regulatorio propio, un Estatuto Médico y Facultativo independiente al Estatuto Marco de las profesiones sanitarias", reclaman desde el colectivo.

Mientras SEMCA recuerda que la configuración de un Estatuto Médico, independiente al Estatuto Marco "es competencia del Ministerio", matiza que otros doce objetivos de huelga son de competencia del Gobierno canario, y en concreto de la consejera Esther Monzón: "Por más que lo desee, no van a desaparecer de la agenda de reclamaciones del colectivo, a menos que se reúna con el comité de huelga de SEMCA para negociarlos".

Principales demandas

La demanda central de todas las reclamaciones de los médicos y facultativos es la de una mesa de negociación propia para el colectivo, así como la constitución de Juntas de Personal propias, una reclamación que tendría "coste cero" y que requiere de una "alta decisión política".

"Si la consejera no es capaz de afrontar este desafío, pronto tendremos que dirigirnos a su superior en el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Este comité de huelga sigue proponiendo diálogo y negociación. Si la otra parte lo que propone es silencio y mirar para otro lado, no quedará más opción que seguir escalando en la huelga que tanto tratamos de evitar los médicos para no afectar a los pacientes", han agregado.

Asimismo, y ante la convocatoria de huelga prevista, la organización sindical "responsabiliza" al director del Servicio Canario de la Salud, Adasay Goya, así como a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, de la "suspensión de consultas, intervenciones y pruebas" durante la jornada del 27 de abril, ya que serían "los únicos que se niegan a hablar" para resolver las reclamaciones de los médicos y facultativos del SCS.