La Gomera se llena de agua tras la borrasca Therese: las reservas alcanzan el 76% y alivian meses de sequía

La Gomera respira tras el paso de la borrasca Therese. Las intensas lluvias han permitido recuperar más de 3,8 millones de metros cúbicos de agua, elevando la capacidad hídrica insular hasta el 76% y marcando un punto de inflexión después de meses de escasez.

Los embalses y las balsas presentan ahora niveles mucho más favorables con varios municipios rozando el lleno. Destacan San Sebastián de La Gomera (98%), Hermigua (97%) y Vallehermoso (96%), donde algunos depósitos incluso se encuentran en situación de desborde. También destaca Valle Gran Rey, con un 89%.

Por su parte, Agulo se sitúa en el 44%, mientras que Alajeró continúa en niveles críticos con apenas un 10% de almacenamiento.

Alajeró continúa en niveles críticos

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, valoró positivamente los datos y aseguró que las lluvias asociadas a Therese "han supuesto un alivio importante para la isla", permitiendo recuperar de forma notable las reservas.

Además, subrayó que esta mejora sitúa a La Gomera en una mejor posición de cara a los próximos meses, en especial para el abastecimiento agrícola y urbano.

Sin embargo, desde la institución insular insisten en la prudencia. A pesar del repunte, la sequía estructural que ha afectado a la isla en los últimos años sigue presente. “Esta mejora es coyuntural”, recordó Curbelo, quien apeló a mantener un uso responsable del agua y a reforzar la planificación hídrica.

En esa línea, el Cabildo continúa impulsando inversiones estratégicas para garantizar la seguridad del suministro. Durante el último año se han destinado recursos a mejorar infraestructuras clave, como las presas públicas de San Sebastián, la red de riego de Hermigua, actuaciones hidráulicas en Alajeró y el encauzamiento del barranco de Vallehermoso, además de proyectos con comunidades de regantes.