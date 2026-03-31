La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias incrementó un 14% los cursos de formación durante 2025

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), José Montelongo, presentaron esta mañana en rueda de prensa el balance de actividad formativa de la Escuela durante 2025, así como los proyectos formativos que el organismo desarrollará durante los próximos meses.

Durante su intervención, Monzón destacó el notable crecimiento de la actividad formativa y del número de personas certificadas. Así, explicó que las acciones formativas pasaron de las 834 de 2024 a las 951 de 2025, lo que representa un crecimiento del catorce por ciento. En este punto, la consejera explicó que la ESSSCAN desarrolla tanto formación propia como por encargo y por subvenciones.

“Con ello, la ESSSCAN reitera su compromiso en la mejora clara y constante de la su oferta formativa puesta a disposición de los profesionales sanitarios y sociosanitarios del archipiélago”, matizó Monzón.

Por su parte, José Montelongo afirmó que la ESSSCAN ha fortalecido su posicionamiento como entidad acreditadora, ampliando la oferta de certificación oficial. Así, mencionó que el número de certificados emitidos por la Escuela en 2025 fue de 16.069, frente a los 12.477 de 2024, es decir, 3.592 más, lo que supone un incremento del 28,8 por ciento.

También puso en valor la mejora experimentada por la ESSSCAN en los indicadores estratégicos de eficiencia, sostenibilidad y posicionamiento externo, así como la mejora en la alineación con objetivos del Plan Estratégico 2024-2027 y la eficiencia en la ejecución de fondos.

Balance 2025

En la rueda de prensa, Monzón y Montelongo destacaron, también, el aumento en la actividad de la ESSSCAN durante el pasado año en cuanto al alumnado participante en las acciones impartidas. Este parámetro aumentó un 34,58 por ciento, pasando de las 17.834 personas de 2024 a las 24.002 participantes en los cursos durante 2025, es decir, 6.168 personas más.

Además, el pasado año las horas lectivas impartidas experimentaron un crecimiento del 12,57 por ciento con respecto a 2024, con un total de 9.643 horas. “Este crecimiento constante y mantenido durante los últimos meses en lo referente a la actividad formativa de la ESSSCAN representa el compromiso tanto de las instituciones como de los profesionales sanitarios y sociosanitarios con la mejora constante en las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía en este ámbito asistencial”, matizó la consejera.

Formación en Salud Mental, prevención y Escuela de Pacientes

En la rueda de prensa, tanto la consejera como el director de la ESSSCAN destacaron la formación en el ámbito de la salud mental, puesto que durante 2025 se celebraron cursos destinados a temas como la salud mental y la patología dual. En estas formaciones, ambas desarrolladas en Lanzarote, participaron alrededor de trescientas personas.

Además, ha colaborado con el Cabildo de Tenerife en la puesta en marcha de la llamada Escuela Preventiva, en cuyas acciones formativas participaron 1.251 personas.

En cuanto a la Escuela de Pacientes de Canarias, la ESSSCAN ha colaborado en el desarrollo de cursos de formación de formadores de este proyecto del SCS. Estas acciones formativas celebradas en las islas de La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura participó medio centenar de personas durante 2025.

Formación para el empleo de las administraciones públicas canarias

En 2025, la ESSSCAN también se ha encargado de gestionar el Plan de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de Canarias, compuesto por 242 cursos, de los que 236 fueron a propuesta por el SCS, desarrollados en 376 ediciones; dos cursos con tres ediciones propuestos por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias; y en el área de Prevención de Riesgos Laborales para el personal del SCS se programaron seis cursos con quince ediciones.

En todas estas ediciones de los cursos, que alcanzaron la cifra de 3.957 horas lectivas, participaron un total de 9.533 personas.

Apuesta por la IA

Por otro lado, la ESSSCAN ha continuado apostando por reforzar la formación del personal sanitario y sociosanitario en materia de Inteligencia Artificial con el desarrollo del curso desarrollado en colaboración con Microsoft y Founderz para ofrecer formación en IA a los profesionales del sistema sanitario de las islas.

Montelongo recordó que con este convenio, Canarias fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha una formación online y gratuita en IA destinada a los profesionales de la sanidad pública con la base de colaboración que aportan Microsoft y Founderz. “Hasta la fecha se han inscrito en esta acción formativa más de 3.000 personas trabajadoras del SCS”, explicó el director de la ESSSCAN.

Programación Escuela Prevención del Cabildo de Tenerife

El director de la ESSSCAN repasó, además, las actividades que están previsto desarrollar durante este año 2026 en el marco de la programación de la Escuela Preventiva del Cabildo de Tenerife.

Así, anunció la celebración de talleres encaminados a la prevención y promoción de la salud en ámbitos como las adicciones a sustancias, la Salud Mental en el ámbito universitario, las conductas suicidas, las Infecciones de Transmisión Sexual, el acoso escolar, las enfermedades crónicas, minoritarias y emergentes, y el cáncer, entre otros.

Programación prevista para 2026

Además, Montelongo anunció la programación de acciones formativas prevista por la ESSSCAN para este año 2026. En este sentido, explicó que, entre los programas formativos que en estos momentos ya están en marcha y se extenderán durante este año figuran los siguientes: formación para el empleo de las Administraciones Públicas, formación para el personal de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS), formación en bioética, en uso racional del medicamento, en gestión de los fondos de Atención Primaria y Comunitaria, en prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y promoción de la Salud Mental, entre otros.

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Además, informó de que continúan las negociaciones con otras administraciones públicas locales e instituciones privadas para poner en marcha actividades formativas concretas, que se irán comunicando durante los próximos meses.