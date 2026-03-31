Competencia acepta la compra del negocio canario de Naviera Armas por parte de Baleària

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya tiene una decisión sobre la adquisición de Naviera Armas por parte de Baleària y, en lo que respecta al negocio en Canarias, es positiva. Luz verde que aún no cuenta con comunicación oficial, aunque está plenamente confirmada, y que allana la presencia de inversores canarios en el transporte marítimo.

No han pasado ni dos semanas desde que la diputada en el Congreso por Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, alertó de la situación "crítica" en que la lentitud de la CNMC para tomar una decisión metía a Canarias y ya hay respuesta. El organismo que preside Cani Fernández deja ahora en manos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la decisión.

En quince días

El nuevo vicepresidente primero de España debe elevar el expediente de competencia al Consejo de Ministros en quince días. El Ejecutivo tiene la última palabra. Claro que Cuerpo también puede obviar ese paso, con lo que la operación quedaría totalmente aprobada, como ya lo está en la parte que afecta al estrecho de Gibraltar.

Es el transporte en el mar de Alborán el que presenta mayores dudas por la concentración de la oferta que generaría la absorción de Armas por parte de Baleària. La compañía de Adolfo Utor aún tendrá que aportar más garantías para configurar un escenario que se aleje del monopolio en esa área.

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