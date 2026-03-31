Canarias se arma contra los drones: Defensa incluye a las Islas en su estrategia militar

La protección contra los drones se ha convertido en una pieza clave en cualquier escenario bélico y España ya trabaja para protegerse contra estas amenazas en un plan de defensa que incluye a Canarias como pieza estratégica. El Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) del Ejército de Tierra está a punto de recibir la primera de las unidades del sistema antidrón Aracne, creado por la compañía española Indra y EM&E Group (Escribano). Esta colaboración técnica se produce en un momento de especial atención en el sector, marcado por la reciente entrada de Escribano en el accionariado de Indra y la pugna de ambas firmas por liderar los grandes proyectos de defensa nacional.

Este nuevo sistema constará de diez unidades que se desplegarán en distintos puntos del país para proteger los cielos de los sistemas aéreos no tripulados. La primera unidad se quedará en la capital –en el Regimiento de Artillería Antiaérea 71– , pero el plan incluye al Archipiélago como una de las zonas clave por su posición geoestratégica. Esta apuesta por las Islas se ha reforzado recientemente con la entrada en servicio del nuevo radar Lanza 3D de Indra en el Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA 22) de Lanzarote. El equipo, ubicado en Peñas del Chache, es capaz de detectar desde misiles hasta drones de pequeño tamaño, una protección vital para el Aeródromo Militar de Lanzarote. Esta instalación se ha consolidado como la base estratégica desde donde operan, despegan y aterrizan los Predator B del Ejército del Aire, los drones de vigilancia más avanzados de España.

Detectar y neutralizar

Aracne es un sistema antidrones de vanguardia con capacidad de adaptación y modularidad. Un conjunto de sensores que pueden detectar, identificar y clasificar una amenaza –como un dron– y escoger la forma más óptima para neutralizarlo. Todo, desde un único mando y control. El operador encargado puede ver por dónde recibe las amenazas y seleccionar qué respuesta es la más adecuada para cada ocasión.

El proyecto incluye, según informa Infodefensa, la puesta en marcha de cinco unidades de carácter fijo y otros cinco móviles, además de un simulador para adiestrar al personal responsable de su utilización. Pero el Ejército de Tierra no será el único beneficiado, la Armada también contará con un sistema fijo y uno móvil y el Ejército del Aire y del Espacio se encargará de gestionar otro par. En total, 14 sistemas que tienen un valor estimado de 30,24 millones de euros.

Primeras unidades, en abril

En la planificación no solo está Madrid y Canarias, también hay otros destinos como Ceuta, Melilla o Cartagena. Lo que no está claro todavía es si la unidad de las Islas será fija o móvil y tampoco la fecha exacta de la puesta en marcha, aunque fuentes vinculadas al Ministerio de Defensa confirman que Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) recibirá las primeras unidades a lo largo del mes de abril.

La diferencia está en que la configuración fija consta de contenedores de mando y control donde se despliegan los diferentes subsistemas, mientras que la móvil va ligada a un vehículo para aquellas operaciones que se producen en movimiento.

El objetivo es crear una especie de «cúpulas protectoras» para resguardar a las tropas o a las infraestructuras que tengan una especial relevancia. El funcionamiento del sistema se basa en una arquitectura escalonada en la que distintos subsistemas actúan de forma coordinada para detectar, identificar y neutralizar amenazas. En primer lugar, los radares se encargan de localizar la huella de los objetivos en el espacio aéreo, incluso en escenarios complejos como los que presentan enjambres de drones. A continuación, entran en juego los sistemas de radiofrecuencia, que permiten afinar la identificación de la señal detectada. Gracias a esta tecnología, el sistema puede no solo confirmar la presencia de un dron, sino también clasificarlo e incluso determinar su modelo o procedencia cuando se trata de plataformas comerciales.

Errores

Una vez identificada la posible amenaza, los sistemas electroópticos se orientan automáticamente hacia el objetivo. Apoyados en algoritmos de Inteligencia Artificial, estos sensores permiten discriminar con precisión entre distintos elementos en el aire, diferenciando drones hostiles de aeronaves propias, aves u otros objetos, lo que reduce de forma significativa el riesgo de errores

Confirmada la amenaza, el sistema activa sus capacidades de neutralización. Por un lado, dispone de mecanismos de inhibición de señales que pueden actuar de forma omnidireccional o dirigida, bloqueando las comunicaciones del dron y forzando su pérdida de control. Por otro, incorpora soluciones de respuesta cinética, basadas en munición programable, capaces de generar una nube de fragmentación para abatir el objetivo en vuelo, una opción especialmente eficaz frente a ataques múltiples.

El sistema no parte de cero. Su desarrollo llega respaldado por pruebas operativas recientes en escenarios complejos, como el ejercicio Atlas 25 que se celebró el pasado mes de octubre en Huelva.