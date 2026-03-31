AEMET pone fecha al fin de la calima en Canarias durante la Semana Santa: remite y mejora

La intensa intrusión de polvo sahariano Canarias que ha cubierto el archipiélago desde el lunes ya tiene fecha de salida. La previsión AEMET Canarias indica que la calima Canarias seguirá afectando a todas las islas durante buena parte de la jornada de este martes, 31 de marzo de 2026, y se mantendrá al menos hasta el miércoles 1 de abril, aunque con tendencia a perder intensidad conforme avance el día. Si se cumple el pronóstico, el jueves 2 de abril marcará el fin de la calima, con una mejora progresiva de la visibilidad y un ambiente más limpio tras varios días de cielos turbios. Además, la agencia mantiene el aviso amarillo AEMET por polvo en suspensión mientras dura el episodio.

El pronóstico oficial sitúa el cambio de tendencia en la llegada de vientos más favorables para barrer el polvo en suspensión. Según la información difundida por AEMET y recogida este martes por varios medios canarios, la masa de aire sahariano ya cubría una parte importante de las islas a primera hora de la mañana, pero no se trata de un episodio largo. La propia agencia ha señalado que el jueves y el viernes regresarán los alisios, un factor clave para limpiar el cielo canario y empujar la nube de polvo fuera del archipiélago. Radiotelevisión Canaria añade que la mejoría comenzará a notarse de forma progresiva durante el miércoles, hasta desembocar en cielos mucho más despejados el jueves.

Las horas en las que empeorará la calima

Antes de esa mejoría, sin embargo, la jornada de este martes deja las horas de mayor concentración de polvo. AEMET detalló que los picos más altos se esperaban entre las 12.00 y las 15.00 horas en las islas orientales y entre las 15.00 y las 18.00 horas en las occidentales. Esa distribución horaria explica que el empeoramiento se haya ido desplazando de este a oeste a lo largo del día, con un episodio muy extendido que afecta desde la costa hasta las cumbres. La agencia también advirtió de una alta probabilidad de superar los 100 microgramos por metro cúbico de partículas en el conjunto del archipiélago, con especial incidencia en el sur de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera.

La intensidad del fenómeno ha obligado a mantener activos los avisos y las recomendaciones de precaución. El Gobierno de Canarias declaró la prealerta por calima en todas las islas desde las 12.00 horas del lunes 30 de marzo, basándose en la información facilitada por AEMET y otras fuentes oficiales. Además, la agencia meteorológica ha situado a todo el archipiélago en aviso amarillo por polvo en suspensión hasta las 21.00 horas de este miércoles. La combinación de calima, viento y ascenso térmico ha empeorado la calidad del aire y también ha dejado una visibilidad reducida, con repercusiones especialmente sensibles en la actividad aeroportuaria y en las personas con problemas respiratorios o cardíacos.

La intensidad de la calima se sufre en todo el archipiélago

Los datos disponibles muestran que este episodio ha sido generalizado y, en algunos puntos, muy intenso. RTVC informó de concentraciones superiores a 1.000 microgramos por metro cúbico en municipios como Agüimes, en Gran Canaria, y de hasta 1.400 en Granadilla de Abona, en Tenerife. A ello se ha sumado un repunte de las temperaturas, con máximas que podían alcanzar o superar los 26 y 27 grados, especialmente en zonas del sur. Aun así, los especialistas subrayan que la densidad de esta calima no alcanza la magnitud registrada en febrero de 2020, aunque sí ha bastado para teñir de ocre el cielo canario y devolver una imagen muy reconocible en las islas: horizonte borroso, sol velado y sensación de bochorno.

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La noticia, en cualquier caso, está en el final del episodio. Después del tramo más duro de este martes y de una jornada de transición este miércoles, la previsión oficial apunta a que el jueves Canarias empezará a recuperar su estampa habitual. El regreso de los alisios no solo ayudará a despejar los cielos, sino también a reducir el impacto sanitario de un episodio que ha llevado a las autoridades a pedir menos actividad física al aire libre, cerrar ventanas y extremar la protección de los grupos más vulnerables. Tras varios días de polvo en suspensión, la calima encara ya su despedida y el archipiélago mira al jueves como el día en que volverá a respirar con algo más de alivio.