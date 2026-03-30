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Tenerife amanece con calima y viento fuerte: aviso por rachas y polvo en suspensión

Tenerife y otras islas canarias se preparan para una jornada con calima, viento fuerte y rachas muy intensas, especialmente en zonas altas y de las vertientes noroeste y sudeste

Pronóstico del tiempo 30 de marzo hasta el 3 de abril

Pronóstico del tiempo 30 de marzo hasta el 3 de abril

Windy

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La isla arranca este lunes bajo la influencia de la calima, que se irá intensificando con el paso de las horas, acompañada de viento fuerte y condiciones que podrían afectar a la visibilidad y al estado del mar.

En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste de las islas más montañosas, con baja probabilidad de lloviznas dispersas a primeras horas.

En el mar, se prevé viento del noreste de fuerza 5 a 6, aumentando a 6 o 7 por la tarde, con marejada o fuerte marejada que tenderá a mar gruesa y mar de fondo del norte de entre uno y tres metros.

Previsión por islas

TENERIFE

Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas en medianías de madrugada, tendiendo a poco nuboso durante el día. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en vertientes sudeste y extremo noroeste. Posibles heladas en cumbres del Teide.

  • Santa Cruz de Tenerife: 17 / 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte con baja probabilidad de lloviznas de madrugada, tendiendo a poco nuboso. Cielos despejados en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes noroeste y este.

  • San Sebastián de La Gomera: 18 / 21

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte y este con baja probabilidad de lluvias débiles a primeras horas, abriéndose claros durante el día. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes, especialmente en El Paso, donde podrían alcanzarse los 90 km/h.

  • Santa Cruz de La Palma: 14 / 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas de madrugada, tendiendo a poco nuboso. Cielos despejados en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres, extremo oeste y vertiente sureste.

  • Valverde: 11 / 14

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso de madrugada con baja probabilidad de lloviznas en medianías, tendiendo a intervalos nubosos y abriéndose claros durante el día. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima en todas las cotas a partir de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste en costas y de componente este en medianías y cumbres, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste.

  • Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Calima en altura que se extenderá a superficie de forma significativa a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste, con probables rachas muy fuertes en zonas de interior.

  • Arrecife: 16 / 22

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados. Calima en altura que afectará a superficie desde el mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas de interior y al sur de Jandía durante la tarde.

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  • Puerto del Rosario: 16 / 21

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