Tenerife amanece con calima y viento fuerte: aviso por rachas y polvo en suspensión

La isla arranca este lunes bajo la influencia de la calima, que se irá intensificando con el paso de las horas, acompañada de viento fuerte y condiciones que podrían afectar a la visibilidad y al estado del mar.

En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste de las islas más montañosas, con baja probabilidad de lloviznas dispersas a primeras horas.

En el mar, se prevé viento del noreste de fuerza 5 a 6, aumentando a 6 o 7 por la tarde, con marejada o fuerte marejada que tenderá a mar gruesa y mar de fondo del norte de entre uno y tres metros.

Previsión por islas

TENERIFE

Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas en medianías de madrugada, tendiendo a poco nuboso durante el día. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en vertientes sudeste y extremo noroeste. Posibles heladas en cumbres del Teide.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 24

LA GOMERA

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte con baja probabilidad de lloviznas de madrugada, tendiendo a poco nuboso. Cielos despejados en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes noroeste y este.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 21

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte y este con baja probabilidad de lluvias débiles a primeras horas, abriéndose claros durante el día. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes, especialmente en El Paso, donde podrían alcanzarse los 90 km/h.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas de madrugada, tendiendo a poco nuboso. Cielos despejados en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres, extremo oeste y vertiente sureste.

Valverde: 11 / 14

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso de madrugada con baja probabilidad de lloviznas en medianías, tendiendo a intervalos nubosos y abriéndose claros durante el día. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima en todas las cotas a partir de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste en costas y de componente este en medianías y cumbres, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Calima en altura que se extenderá a superficie de forma significativa a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste, con probables rachas muy fuertes en zonas de interior.

Arrecife: 16 / 22

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados. Calima en altura que afectará a superficie desde el mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas de interior y al sur de Jandía durante la tarde.