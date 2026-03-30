Sanidad recomienda quedarse en casa por el episodio de calima previsto en Canarias

La Consejería de Sanidad ha recomendado este lunes a la población que extreme las precauciones ante la llegada de un episodio de calima a Canarias. Aconsejan evitar la exposición prolongada al aire libre, cerrar puertas y ventanas y no realizar esfuerzos físicos en el exterior.

La advertencia llega después de que la Agencia Estatal de Meteología (Aemet) informará de un fenómeno meteorológico adverso por polvo en suspensión, una situación que ha llevado al Gobierno de Canarias a activar la prealerta por calima ante la probable alteración de la calidad del aire en los próximos días.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud recuerda que este tipo de episodios puede llegar a afectar tanto a la población general como, de forma más intensa, a los grupos más vulnerables. Entre los síntomas más frecuentes figuran la irritación de nariz y garganta, el picor de ojos o la tos, aunque también pueden producirse efectos más graves.

Sanidad advierte de que las concentraciones elevadas de polvo en suspensión pueden desencadenar crisis asmáticas y empeorar el estado de personas con enfermedades respiratorias o cardíacas. Además, también puede aumentar la probabilidad de infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior e infeior.

El departamento autonómico sobraya que, durante estos episodios, incluso puede registrarse un aumento de las urgencias atendidas en hospitales y centros de saud, una situación que puede prolongarse hasta cinco días después de que termine la calima.

Menores, personas mayores y con enfermedades respiratorias o cardiácas, los más afectados

Aunque cualquier persona puede verse afectada, los grupos con mayor riesgo son los menores, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas respiratorias o cardíacas, como asma o bronquitis crónica. También se consideran especialmente vulnerables las embarazadas, las personas que trabajan al aire libre y las personas fumadoras.

Ante esta situación, Sanidad recomienda permanecer en casa o en espacios interiores el mayor tiempo posible, mantener las ventanas cerradas para aislarse del aire exterior, limpiar el polvo con paños húmedos, mantenerse en ambientes húmedos, hidratarse con frecuencia y continuar con la medicación habitual.

Asimismo, insiste en evitar el ejercicio físico al aire libre, seguir la información oficial sobre la evolución de la calidad del aire y llamar al 112 en caso de que empeoren los síntomas respiratorios.

La Dirección General de Salud Pública también aconseja consultar el Índice de Calidad del Aire (ICA) del Gobierno de Canarias, especialmente en el caso de las personas incluidas en grupos de riesgo.