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Nuevo terremoto en Canarias este lunes: de magnitud 2.1 y localizado en Agüimes

Durante el fin de semana, el IGN registró otros dos en el archipiélago

Mapa con los últimos seismos.

Mapa con los últimos seismos. / IGN

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Los terremotos siguen dejándose sentir en Canarias. Desde el pasado viernes, se han registrado un total de siete seísmos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población. De ellos, cuatro se localizaron el mismo viernes, dos el fin de semana -todos el domingo- y uno este lunes.

En concreto, el más reciente fue localizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Agüimes. De magnitud 2.1, fue registrado a las 13:01 horas, a 13 kilómetros de profundidad.

Cronología

Siguiendo un orden cronológico, fue el viernes cuando más eventos de este tipo hubo, con un total de cuatro. Estos tuvieron lugar en El Hierro (2), Tenerife y el Atlántico.

Los terremotos de El Hierro se localizaron a las 01:40 y las 17:04 en Frontera. En Tenerife, tuvo lugar a las 01:44 horas en Fasnia y el del Atlántico, a las 15:23 horas. Tuvieron una magnitud de entre 1.7 y 2.6, siendo el mayor el sucedido en el océano.

Últimos terremotos en el archipiélago.

Últimos terremotos en el archipiélago. / IGN

El domingo, por su parte, se registró uno de magnitud 2 en el Atlántico, a las 08:05 horas, y otro al noreste de Guía de Isora, contabilizado a las 17:01 horas.

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Por último, el de este lunes fue registrado a las 13:01 horas al sur de Agüimes.

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