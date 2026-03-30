EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

El petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo ya ha llegado a Cuba El petrolero 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo arribó este lunes a Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que es el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses. "En estos momentos el barco espera su descarga", señala el comunicado reproducido por la agencia Interfax, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, diera el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso.

Trump dice que no le importa que Cuba reciba petróleo ruso: "Tienen que sobrevivir" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encuentra en las inmediaciones de la isla: "¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema", aseguró. En declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial este domingo, Trump desestimó que la llegada de crudo a Cuba fuera a tener algún impacto en la situación actual de la isla y aseguró que el gobierno caribeño está "terminado". "No me molesta (...) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario. Trump añadió además que "prefiere" que se dé un respiro al bloqueo energético impuesto por su propio Gobierno a Cuba: "la gente necesita calefacción y aire acondicionado y todas las demás cosas que uno requiere".

EEUU permitirá la llegada de un petrolero ruso a Cuba Las autoridades de Estados Unidos permitirán la llegada de un buque petrolero ruso a la costa de Cuba, a donde podría arribar el martes, rompiendo así el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que ha sufrido desde que la intervención militar de la Administración de Donald Trump en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro interrumpiera el flujo de hidrocarburos de Caracas a La Habana. La Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba del petrolero ruso cargado de crudo Anatoli Kolodkin, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras meses de un efectivo bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto y citado por el diario 'The New York Times'.

Maduro llama a la unión y paz en Venezuela, en carta divulgada por su hijo El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, reiteraron este domingo su llamamiento a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada al día siguiente de publicar su primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado. "Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", pidieron Maduro y Flores en la misiva, publicada en la cuenta de Instagram del hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Maduro asegura que está "bien y firme" tras su comparecencia en Nueva York y llama al diálogo en Venezuela El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que se encuentra "bien y firme" junto a su esposa, Cilia Flores, en un mensaje difundido este sábado tras su comparecencia en Nueva York, en el que también ha agradecido las muestras de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía. "Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", recoge el comunicado difundido a través de redes sociales. En su mensaje, el mandatario ha hecho además un llamamiento a reforzar la estabilidad interna del país caribeño y a mantener abiertos los canales de entendimiento político.

María Corina Machado regresará a Venezuela "en el corto plazo", reitera su partido La opositora María Corina Machado regresará a Venezuela "en los próximos días", reiteró este sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente, quien salió del país en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz. "Vamos a organizarnos porque en Venezuela viene un cambio próximo, vamos a organizarnos para la venida de María Corina Machado, que debe estar en el país en un corto plazo", aseguró Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de VV, durante la reapertura de 'El Bejucal', la sede del partido en Caracas. Alviárez llamó a los militantes y seguidores de la tolda a prepararse y organizarse para esperar la llegada de Machado al país suramericano.

Venezuela anuncia haber retomado sus sedes diplomáticas en EE.UU. El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según anunciaron este sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en visita oficial a Washington. El encargado de Negocios de Venezuela para EE.UU., Félix Plasencia, aseguró en una publicación en la plataforma X que su gobierno "recuperó" los edificios consulares venezolanos y que estos serán "rehabilitados" para ponerlos al servicio de "todos los venezolanos".

Liberada la abogada de un diario de Venezuela tras un año en la cárcel, según sindicato La abogada Blanca Suárez, representante del diario La Voz, ahora cerrado, fue liberada tras un año y un mes encarcelada en las afueras de Caracas, informó este sábado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela. "La defensa de Suárez introdujo una solicitud de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, el pasado 5 de marzo. Sin embargo, recibió la libertad por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa", detalló la gremial en un mensaje publicado en X.

Cubanos y venezolanos que huyeron de "dictaduras" marchan contra el "autoritarismo" de Trump Cubanos y venezolanos que huyeron de "dictaduras" marcharon este sábado en Miami contra lo que perciben como "autoritarismo" del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la jornada de movilización del movimiento 'No Kings' (No reyes). Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus (VAC), expresó a EFE que "jamás imaginó que después de haber marchado tantos años en Venezuela" haría lo mismo en EE.UU.