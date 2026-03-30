Canarias recibirá más de 60 millones del Estado para las medidas anticrisis

El Gobierno central aportará 15 millones de euros a Canarias hasta el próximo mes de junio y más de 60 millones hasta final de año si se mantiene la guerra de Irán, según el acuerdo alcanzado este lunes entre ambos ejecutivos para financiar las medidas anticrisis impulsadas por la comunidad ante los efectos del conflicto bélico, al no poder aplicarse en las islas la rebaja del IVA aprobadas para el resto de España. El acuerdo se dio a conocer por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras mantener una reunión en la Presidencia del Gobierno autonómico, e incluye el compromiso de que el Estado destinará al Archipiélago un total de 60 millones de euros, en caso de que tras pasados estos tres meses continúe la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán, al igual que se contempla en el decreto ley estatal.

Las medidas para compensar a Canarias por el encarecimiento de los precios serán aprobadas en el Consejo del Gobierno del Ejecutivo canario e incluyen reducir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) al 0 % para 45 productos de la cesta de la compra, pasar también del 1 % al 0 % el impuesto del combustible y aumentar las devoluciones del impuesto a los transportistas del 67 % al 99,9 %.

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El presidente de Canarias ha destacado que se trata de un "muy buen acuerdo" para las Islas y "hace justicia" por la descompensación que generaba el real decreto de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. El acuerdo permite al Gobierno de Canarias aprobar una "paquete de medidas importantes" para que la población canaria pueda hacer frente a esta crisis. El ministro de Política Territorial ha hecho hincapié en la rapidez con la que se ha dado respuesta a las demandas solicitadas por el Ejecutivo canario y ha insistido en que, en caso de que se tengan que prorrogar, el Estado está dispuesto a aumentar la cantidad a los 60 millones de euros. Torres además ha incidido en que el real decreto, convalidado por el Congreso en un "tiempo récord", también incluye medidas de las que se pueden beneficiar las islas, como es el caso del bono social eléctrico para las personas vulnerables, entre otras.