Canarias destina 54,8 millones de euros a la compra de medicamentos contra la hemofilia B y la atrofia muscular espinal

La Consejería de Sanidad del Ejecutivo canario destinará 54,8 millones de euros a la compra de medicamentos para tratar la hemofilia B y la atrofia muscular espinal (AME). En ambos casos, el Servicio Canario de Salud (SCS) utilizará estos suministros para desarrollar terapias génicas, es decir, tratamientos que modifican, reemplazan o silencian genes defectuosos. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la adquisición de estos fármacos, financiados dentro del Sistema Nacional (SNS), que se realizará por primera vez y por un periodo de cinco años, sin posibilidad de prórroga.

Estos nuevos medicamentos están basados en genes que, por su precisión y acción modificadora del defecto genético detrás de la enfermedad, ofrecen oportunidades para tratar algunas patologías. Para los pacientes, esta técnica se traduce en avances muy significativos que aumentan su esperanza de vida y mejoran la calidad de su día a día.

Los hospitales universitarios Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, y Doctor Negrín, en Gran Canaria, son los dos complejos que han sido designados como centros de referencia provinciales para la indicación, administración y seguimiento del tratamiento de la hemofilia B grave, un trastorno hemorrágico hereditario y poco frecuente que provoca sangrados prolongados o espontáneos en articulaciones y músculos. En el caso de la atrofia muscular espinal –una enfermedad genética rara y neurodegenerativa que causa debilidad progresiva en los músculos–, los pacientes debe acudir a La Candelaria o al Materno Infantil.

¿Cómo se financiará?

Las terapias génicas, al ser consideradas tratamientos avanzados, tienen un notable impacto presupuestario, por lo que para su contratación se ha establecido un sistema dinámico de adquisición. El SCS también ha utilizado esta vía para comprar otros medicamentos, como las terapias CAR –para destruir células cancerosas resistentes a la quimioterapia tradicional– que se administran en el Doctor Negrín.

Asimismo, desde Sanidad destacan que este método no solo es efectivo a nivel económico, sino que también permite una mayor agilidad administrativa en la contratación, contempla la variabilidad de las empresas suministradoras y la posibilidad de que aparezcan nuevas moléculas.

¿Qué fármacos son?

La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos aprobó de manera reciente la financiación pública de estos fármacos. En concreto, dio luz verde a Hemgenix, la primera terapia génica para pacientes con hemofilia B, y a Zolgensma, que se administra por vía intravenosa en una única dosis para tratar a personas con AME tipo 1 y presintomáticos.

A la lucha contra esta última enfermedad se sumó también un tercer fármaco (Evrysdi) autorizado y subvencionado con posterioridad. Este es el primero que se suministra por vía oral, una condición que supone una ventaja importante para quienes no son candidatos a terapias génicas o a la administración intratecal.

Canarias, además, es una de las pocas comunidades autónomas que previenen la atrofia muscular espinal. Solo seis regiones –Aragón, Galicia, Madrid, Valencia, Castilla La Mancha y el Archipiélago– han incorporado a su cartera de servicios el cribado neonatal de esta patología, una prueba que apenas cuesta tres euros por bebé y que puede marcar la diferencia entre vivir sin secuelas o morir.