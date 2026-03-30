El documental canario 'Rave Culture' triunfa en Movistar+ tras su estreno el pasado viernes 27 de marzo

El documental de sello canario Rave Culture. A new era, dirigido por Eduardo Cubillo y producido por Jonay Amador (DJ Jonay) y La Gaveta Producciones, triunfa en Movistar+ tras su estreno el pasado viernes 27 de marzo y es una de las diez cintas más vistas de los últimos días. La película ya se puede ver en esta plataforma con una versión de 54 minutos, mientras que la propuesta cinematográfica de 90 minutos de duración está disponible en Filmin. Tras su paso por los cines españoles, la cinta se encuentra ahora inmersa en su periplo internacional y tiene previsto estrenarse en ciudades como Edimburgo, Dublin, Birmingham, Nottingham, San Francisco, Newcastle, Nueva York, Miami, Cardiff, Glasgow, Manchester o Bristol y en Australia, en el Sydney Opera House, a donde llegará en unos dos meses y para las que las entradas ya están agotadas.

El estreno de esta cinta en Movistar+ es un reflejo de la apuesta de la plataforma por la música electrónica puesto que el documental recorre la evolución de la cultura rave desde sus orígenes hasta su expansión internacional. Desde Inglaterra hasta Tenerife, esta cinta traza el impacto de este movimiento en distintas generaciones, combinando testimonios y archivo. Rave Culture se centra en el nacimiento de este movimiento en Inglaterra en la década de 1990 y cómo esa semilla se apodera de la cultura de baile de todo el planeta. Tal y como recuerda el director de la cinta, aquello dio lugar a una auténtica «contracultura social y política» que encuentra su origen en la crisis social vivida durante el mandato de Margaret Thatcher en Inglaterra.

Nueve años

Rave Culture es una película que se ha desarrollado durante nueve años y que ha servido para que el propio director se sumerja en este movimiento que, si bien conocía, no controlaba tan bien como DJ Jonay. Además de tener que enfrentarse a la crisis sanitaria durante ese tiempo, la grabación del documental se prolongó durante varios años porque «había un gran número de personas que queríamos que aparecieran en la película y no fue sencillo dar con todos ellos pero no deseábamos que faltaran porque creemos que toda esta gente es determinante en la creación de la escena rave en el mundo. Algunos son famosos y otros no lo son tanto».

En este sentido, el propio DJ Jonay explica que «no quería dejar fuera a nadie que, bajo mi punto de vista, hubiera hecho una aportación significativa y extraordinaria a la escena rave, independientemente de si es más o menos conocido dentro de ella». Lamenta que, aunque en esta película están representados los compositores, DJ y promotores que él considera más significativos, «por supuesto, falta un gran número de ellos que, por una cuestión de tiempo no pudimos incluir, aunque nos habría encantado hacerlo».

Empeño

Así, aunque Cubillo dirige esta cinta, reconoce que el trabajo de DJ Jonay ha sido indispensable para dar forma a esta propuesta de la que, dice, «acabarla no fue una cuestión de esfuerzo, sino de empeño, porque queríamos hacer un producto de calidad y el éxito que está teniendo ahora en plataformas como Movistar+ es una recompensa que no esperábamos».

Precisamente, tras haberse sumergido en esta cultura durante tantos años de producción, Cubillo afirma que «le dio muchas cosas al mundo, sobre todo cuando nació, que era cuando los jóvenes más la necesitaban. Aquello dio mucha libertad, y se convirtió en una manera de protestar, era más bien una contracultura que unió a diferentes razas y personas de diferentes pensamientos, políticas o filosofías y eso es algo que ha sucedido en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia». Y precisamente todo ello se puede ahora extrapolar a lo que está ocurriendo en la actualidad, lo que podría explicar el porqué del resurgimiento de esta cultura estos días. «Todos hemos tenido nuestro momento de no encajar y por eso creo que esta contracultura siempre ha sido necesaria y muchos están volviendo a ella y por eso quizás esta cinta ha llegado en tan buen momento», reflexiona el realizador.

Periplo

Aunque el equipo no está pudiendo asistir a todas las presentaciones que están protagonizando a lo largo y ancho del mundo, Cubillo destaca cada uno de esos actos. Habla, por ejemplo del estreno en Londres, donde se reunió alrededor de medio millar de personas: «Asistió gente de la época que estaba muy metida en la cultura rave cuando apareció, así como directores, productores y músicos que además salen en la película».