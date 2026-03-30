Calendario escolar para el curso 2026-2027 en Canarias: estas son las fechas clave del inicio y final de clases

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes publicó este lunes, a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC), el calendario escolar para el curso 2026-2027 para los centros de enseñanzas no universitarias de Canarias.

Las fechas de inicio y finalización de las actividades lectivas para cada una de las enseñanzas, repartidas por niveles, serán las siguientes:

Educación Infantil y Educación Primaria comenzarán el curso el 9 de septiembre hasta el 22 de junio. El 21 de junio se entregarán las calificaciones finales.

comenzarán el curso el 9 de septiembre hasta el 22 de junio. El 21 de junio se entregarán las calificaciones finales. Los siguientes en regresar a las aulas serán los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) , y lo harán del 10 de septiembre al 22 de junio.

, y lo harán del 10 de septiembre al 22 de junio. Un día más tarde se unirán los alumnos de Bachillerato . Los de primer curso acabarán el curso el 18 de junio, mientras que los de segundo finalizarán el 14 de mayo.

. Los de primer curso acabarán el curso el 18 de junio, mientras que los de segundo finalizarán el 14 de mayo. En lo que respecta Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas superiores y elementales de Música, Diseño y Arte Dramático iniciarán curso el 16 de diciembre, mientras que la enseñanza de idiomas de régimen especial lo hará el 21 de septiembre.

«Los centros ajustarán la planificación de sus actividades al calendario previsto en la resolución, debiendo cumplir en las enseñanzas obligatorias el mínimo de 175 días lectivos y en el resto de enseñanzas ajustándose a la duración en horas de cada enseñanza», consta en el Boletín.

Educación recoge también que la incorporación progresiva o la flexibilidad de horario para el alumnado de Educación Infantil, escolarizado en el centro por primera vez, deberá planificarse de forma que este alumnado esté plenamente incorporado a la actividad académica en los 10 primeros días lectivos de inicio de las clases en el centro. «No obstante, el alumnado de Educación Infantil, de las aulas enclave o de los Centros de Educación Especial, que se incorpore por primera vez a un centro educativo y que presente dificultades de adaptación, deberá acogerse a las medidas acordadas por el equipo directivo, a propuesta del equipo educativo, oída la familia», especifica la resolución.

En los niveles del segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, y en los Centros de Educación Especial, las clases se impartirán en régimen de jornada intensiva en el periodo que va desde la fecha de inicio de las actividades propiamente lectivas hasta el 11 de septiembre, y a partir del 14 de junio, hasta la finalización de las actividades lectivas (22 de junio). En el primer ciclo de Educación Infantil no habrá jornada intensiva, manteniendo el mismo horario a lo largo de todo el calendario escolar.

Durante la jornada intensiva, el horario lectivo del alumnado se disminuirá en una hora diaria al final de la jornada, realizándose las correspondientes adaptaciones. Con respecto al horario del profesorado, la hora lectiva de disminución pasará a tener la consideración de no obligada permanencia en el centro.

Vacaciones y festivos en el curso 2026-2027

En lo que respecta al periodo de vacaciones, en el curso escolar 2026-2027 tendrán la consideración de periodos vacacionales la Navidad, que irá del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos inclusive, y la Semana Santa, del 22 al 26 de marzo de 2027, ambos inclusive.

En cuanto a los festivos, serán días festivos nacionales y de la comunidad autónoma de Canarias, para el curso escolar 2026-2027, los siguientes:

En el año 2026, el 2 de noviembre (Todos los Santos) y el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). Así como, en las islas, las siguientes fiestas laborales:

En Gran Canaria : el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino.

: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino. En Lanzarote y La Graciosa : el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes.

: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes. En Fuerteventura : el 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña.

: el 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña. En El Hierro : el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes.

: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes. En La Gomera: el 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. b) En el año 2027, los que la normativa establezca en el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

«Los dos días correspondientes a las fiestas de ámbito local serán los previstos en el Boletín Oficial de Canarias para cada municipio, en el caso de que coincidan dentro del calendario escolar. También tiene la consideración de festivo a efectos académicos el 7 de diciembre de 2026, celebración del Día del Enseñante y del Estudiante», detalla la resolución en el BOC.