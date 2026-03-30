Sólo un 38% de las personas citadas en Canarias para detectar cáncer de colon acudieron a la cita

La participación en el programada de detección precoz del cáncer de colon en Canarias sigue siendo baja. Durante 2025, la Consejería de Sanidad citó a 291.088 personas de entre 50 y 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias, pero solo el 38% acudió a la prueba. Un dato que preocupa a los expertos por su impacto directo en la detección temprana de la enfermedad.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra este martes, Sanidad insiste en la importancia de someterse a este sencillo test, clave para salvar vidas.

El cáncer colorrectal es hoy en día el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en España, pero tiene una alta tasa de curación si se consigue detectar a tiempo. Por ello la supervivencia supera el 90% en fases iniciales.

El cáncer de colon tiene alta tasa de supervivencia

El cribado consiste en una prueba de sangra oculta en heces que puede realizarse en casa con una sola muestra. Si el resultado es positivo, se completa el diagnóstico con una colonoscopia. Los datos del último año reflejan su eficacia ya que, de 110.616 personas participaron en el programa, 5.203 dieron positivo en el test. Se pudieron detectar 80 cánceres de colon y también se identificaron 730 adenomas de alto riesgo y 641 de bajo riesgo.

Estos pólipos, aunque en muchos casos no son malignos, pueden evolucionar hacia un cáncer si no se tratan, por lo que su detección precoz resulta fundamental.

La clave es la prevención y los hábitos saludables

Los especialistas recuerdan que el riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta a partir de los 50 años, sobre todo en personas con antecedentes familiares o patologías digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal.

Sin embargo, adoptar hábitos saludables puede reducir significativamente las probabilidades. Entre estos hábitos destaca una dieta equilibrada, actividad física regular, evitar el tabaco y participar en programas de cribado.

Detectarlo a tiempo salva vidas

La detección precoz no solo permite tratar el cáncer en fases iniciales, sino también evitar que llegue a desarrollarse. De hecho, la extirpación de lesiones precancerosas puede impedir entre el 60% y el 90% de los casos.

Además, diagnosticar la enfermedad a tiempo puede reducir la mortalidad hasta en un 30%, una cifra clave frente a una patología cuya supervivencia media a cinco años ronda el 55%.

Sanidad hace un llamamiento a la población para aumentar la participación en el programa: acudir a la prueba puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo o un diagnóstico tardío con peores consecuencias.