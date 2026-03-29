Una tinerfeña se cuela en el podio del MIR de enfermería: "Hacer la especialidad es un sacrificio"

La tinerfeña Yaiza Utrera tuvo claro desde muy pequeña que su propósito vital era cuidar y curar a los más pequeños. En más de una ocasión le transmitió a su madre su afán por convertirse en una gran pediatra, pero con el paso de los años –y una mayor información– decidió que su destino estaba más cerca de la enfermería. Y aunque su profesión predilecta se ha transformado, no lo ha hecho su afán por cuidar a los peques. Por eso, tras lograr la tercera mejor calificación en el EIR (siglas de Enfermera Interna Residente) de España, la tinerfeña asume con un prístino entusiasmo la posibilidad de poder especializarse en su tierra natal en la profesión que de verdad le hace feliz: la enfermería pediátrica.

Conseguirlo no ha sido fácil. Durante un año y medio, Utrera tuvo que compaginar sus estudios con los turnos de trabajo –en ocasiones caóticos– que le ofrecía la sanidad privada. «Mi familia no tiene mucho dinero y necesitaba costear el alquiler para seguir independizada», resume la joven. La decisión de convertirse en una estudiante trabajadora, no obstante, también tuvo que ver con el entusiasmo que manifiesta por la profesión. «No quería perderme esa experiencia», resume.

Desde que acabó la carrera de Enfermería en la Universidad de La Laguna (ULL), en junio de 2025, decidió aprovechar todos los contratos de sustitución que le ofrecía un centro privado del sur de Tenerife. Fueron cuatro meses en los que no pudo estudiar tanto como le hubiera gustado, aunque no dejó nunca de «echar una ojeada» el temario. «Me agobiaba mucho no poder seguir el calendario de la academia y pensaba que no iba a poder», confiesa.

Un post-it motivacional

Y aunque su familia, su novio y su perrita fueron imprescindibles para mantener sus ánimos a flote, hubo un elemento de aquellas jornadas maratonianas de estudio que recuerda con especial cariño. «Tenía un post-it en el escritorio en el que había escrito 'voy a ser enfermera pediátrica' y cada vez que me desmotivaba lo miraba», rememora. «Si otros podían hacerlo, yo también; al final todo se resume en esfuerzo y constancia», sentencia.

No solo lo consiguió, sino que lo hizo destacando sobre sus compañeros. «La verdad que salí del examen con buenas sensaciones, pero no me lo quise creer mucho y tenía miedo de decirlo en alto», revela la joven, que afirma que, aunque podría elegir cualquier lugar de España para realizar su residencia, lo hará en Tenerife. «Aunque la especialidad no esté tan reconocida, pienso que también depende de cada uno y de las ganas que tenga de aprender; ojalá ser yo la que cambie esa percepción», afirma. Utrera se unirá así, a partir del próximo mayo, a uno de los equipos que trabajan en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. «Me gustaría hacerla ahí porque ya hice prácticas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC)y quiero cambiar», sentencia.

Un sacrificio

Pero si la fase de estudio le resultó «dura», lo que se avecina con la residencia supone, a ojos de Utrera, un verdadero «sacrificio». Y es que, pese a su esfuerzo realizado durante meses –el mismo que le ha llevado a ser la tercera enfermera con mejor nota de España en estas pruebas nacionales– su futuro a largo plazo es incierto. «Ahora mismo Matrona es la única especialidad reconocida en la sanidad canaria, las demás llevan pocos años y no lo están», afirma Utrera.

Por tanto, en su caso, realizar dos años de residencia no le asegurará «tener un puesto» en lo suyo. «No hay bolsas de trabajo ni oposiciones específicas», afirma la joven, que considera que este es uno de los motivos por los que muchas enfermeras ni siquiera se plantean la opción de presentarse a estos contratos de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Remuneración baja

A ello se une la propia remuneración que reciben durante el tiempo de formación. «Si bien en Canarias es algo más elevada, apenas alcanza los 1.000 euros con guardias», destaca Utrera. Una cantidad que contrasta por lo bajo con el sueldo base de una enfermera del Servicio Canario de la Salud (SCS). «Es un sacrificio, y tal y como está la vida, prácticamente se te va en un alquiler», insiste la joven, que afirma que eso se decantó por trabajar y ahorrar algo de dinero. «Sabía lo que me esperaba», sentencia.

Por esta razón, y a su pesar, no descarta tener que emigrar. «He estudiado tanto y me he formado para cuidar a niños, no para quedarme en una planta de adultos», insiste la enfermera, que afirma «lucharé por quedarme aquí, pero si no puedo, puedo irme a Madrid o Barcelona, porque allí sí hay hospitales en los que necesitan perfiles específicos de enfermeras pediátricas».

Sin embargo, la incertidumbre por el porvenir es incapaza de desmoralizarla. «Espero que en un futuro no muy lejano empiecen a sacar más especialidades», afirma Utrera, que defiende que las enfermeras no deberían tener tanta rotación. «No es normal que hoy te toque en la UCI y mañana en paliativos, parece que tenemos que saber de todo y no somos todoterreno, al final tratamos con personas, no con ordenadores ni objetos». n