Llega un cayuco por sus propios medios a La Restinga con 82 inmigrantes
Un hombre tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario
Europa Press
El Hierro
Un cayuco ha llegado por sus propios medios en la tarde de este sábado a La Restinga, en la isla de El Hierro, con 82 inmigrantes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los migrantes fueron asistidos por un dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.
Finalmente, un hombre de las 82 personas que iban a bordo del cayuco, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
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