La humorista canaria Petite Lorena triunfa en su primera gira latinoamericana y agota entradas en cuatro fechas

Cinco espectáculos en Latinoamérica y cuatro sold outs en menos de diez días. La primera gira americana de la cómica palmera Petite Lorena ha sido todo un éxito y es tan solo el inicio de lo que serán unos meses de pura adrenalina con más de 16 fechas ya confirmadas hasta el próximo mes de octubre y con varios pases con entradas ya agotadas. Es llamativo, por ejemplo, el caso del espectáculo previsto para el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 6 de junio, cuyas entradas se agotaron en tan solo 72 horas. En concreto, la humorista de origen palmero actuó el pasado día 11 en San José, Costa Rica, y al día siguiente en Panamá, y en ambos agotó las entradas. El día 14 estuvo en Santo Domingo, en la República Dominicana, donde también hizo sold out, y el día 16 llegó a la capital de Argentina. Cerró esta gira latinoamericana el 19 de marzo en Santiago de Chile, donde también vendió todos los pases.

Esta ha sido la primera visita de la palmera a Latinoamérica, donde solo había estado en Argentina, en el año 2001, antes de dedicarse profesionalmente a los escenarios. «En ese entonces era una palmera muy jovencita que quería ser actriz y cómica y aproveché para ir allí a formarme con diferentes cómicos y profesores argentinos», relata la artista canaria, quien sentencia que, echando la vista atrás, «me doy cuenta de que llevo toda la vida enamorada de la comedia, que es el verdadero amor de mi vida y la pareja que me ha acompañado siempre».

Redes sociales

Detrás de la posibilidad de realizar este gira por Latinoamérica están las redes sociales, que han permitido que en los últimos tiempos la canaria alce su voz más allá de las fronteras isleñas. «Con estos viajes he podido confirmar la gran vinculación que tiene Canarias con países como República Dominicana, Puerto Rico o Costa Rica, donde hay auténticas comunidades de canarios», reflexiona la humorista y actriz, quien añade que esta experiencia en el continente americano «ha sido un auténtico disfrute para mí, una mujer palmera de El Paso que siente que las cosas que contaba al otro lado del océano sonaban increíbles y cercanas, y parecía que estábamos como en familia».

Petite Lorena llegó este mes de marzo a Latinoamérica con su espectáculo Tremenda para el que, dice, no ha tenido que cambiar ni una coma por subirlo al escenario en otro país. «No he cambiado nada, en primer lugar, porque tengo un compromiso real con mi comedia y durante toda mi carrera he tratado de ser honesta con mi arraigo», expresa la comediante, quien afirma ser, de este modo, la voz de su madre y de sus abuelas y de los cuentos que contaba su padre, quien emigró a Venezuela.

La palabra

Precisamente explica que la tradición oral ha sido primordial para ella: «Yo soy una cómica que no escribe. Yo solo cuento la comedia». Es por eso que afirma que ha sido muy gratificante «llevar la voz de una mujer de mi edad y del pueblo de El Paso a lugares como Costa Rica». Así, afirma que sus chistes pueden hacer reír al público de igual manera en Canarias, en la Península o en Latinoamérica. «En mi espectáculo incluyo el piropo más bonito que me han dicho en la vida, que fue en una gasolinera de El Paso, donde un platanero que me dio un taponazo en la espalda con la mano abierta me dijo: ‘Fuertes espaldas para cargar una máquina de sulfatar’. Ese chiste fue recibido con la misma intensidad en cada uno de los países en los que he estado».

Salir al escenario con todas las entradas vendidas es toda una responsabilidad. Sin embargo, Petite Lorena afirma que «me apoyo en la ‘t’ de trabajo porque no siempre hacemos sold out, pero hay que salir al escenario con las mismas ganas y con los mismos nervios, ya sea en República Dominicana o en Bilbao». Por todo ello, la experiencia de visitar Latinoamérica y, además, vivir este éxito, le ha servido además para nutrirse de nuevas experiencias que seguro que tendrán su reflejo en el escenario próximamente.

Identificarse

En Tremenda, Petite Lorena habla sobre todo aquello que acontece en su vida estos días. «Hablo de lo que me pasa en cada momento y por eso es inevitable que ahora también añada lo que me sucedía en el aeropuerto o en el taxi cuando viajé a Chile o Panamá». De este modo, la verdad vertebra cada una de sus propuestas y añade que lo cuenta de una forma «tan rotunda y tan de verdad» que muchas mujeres terminan sintiéndose identificadas, ya sea en Argentina, Bilbao o Breña Alta.

La responsabilidad es siempre la misma. Por eso afirma que las fechas programadas para Canarias en los próximos meses la emocionan enormemente y la llenan de responsabilidad porque lo primordial para ella «es la voz y el arraigo». Son esos detalles los que «me hacen sentir auténtica» y por eso se niega a ocultar su canariedad en sus espectáculos. «A veces caemos en la tentación de impostarnos pero lo ideal es conectar con la verdad», dice.

Instinto

Esa es precisamente su intención para sus próximos proyectos. «Ya estamos trabajando en el futuro y hay que lanzarse y decir que sí a todo porque creo que lo primordial es confiar en el propio instinto porque, con tanto ruido que hay en el mundo, a veces es complicado tomar decisiones con el corazón». En cualquier caso, insiste en que todo lo que haga, como desde hace más de 20 años, lo hará con el corazón para que sean realmente auténticas: «Si después salen bien, perfecto, y si no, al menos podré decir que lo hice con el corazón, y eso nadie me lo puede quitar».