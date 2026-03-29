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Canarias entra en prealerta por calima desde este lunes: polvo en suspensión en todas las islas

El fenómeno se extenderá desde las islas orientales al resto del archipiélago entre la tarde del lunes y el martes

Un hombre camina bajo la espesa calima.

Un hombre camina bajo la espesa calima. / Arturo Jiménez

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por calima en todas las islas a partir de las 12.00 horas de este lunes, 30 de marzo, ante la previsión de un episodio de polvo en suspensión que afectará a todo el archipiélago.

La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el Ejecutivo regional.

Según las previsiones, la calima afectará a superficie, medianías y cumbres de todas las islas, con concentraciones importantes de polvo en suspensión en toda la comunidad autónoma. El fenómeno comenzará a manifestarse en las islas orientales a partir del mediodía del lunes y se irá extendiendo al resto del archipiélago durante la tarde de esa misma jornada y a lo largo del martes, 31 de marzo.

De este modo, se espera que la calima afecte a toda Canarias desde el mediodía del martes, con posibles consecuencias en la calidad del aire y la visibilidad.

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Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección, especialmente en el caso de personas vulnerables o con problemas respiratorios.

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