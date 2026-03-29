Calima y viento fuerte llegan a Tenerife este lunes: rachas intensas y peor calidad del aire
Tenerife, La Palma y Gran Canaria, entre otras islas, experimentarán rachas de viento muy fuertes, así como la entrada de calima que reducirá la visibilidad y afectará la calidad del aire
Tenerife se prepara para una jornada marcada por la entrada de calima y el viento moderado a fuerte, con rachas intensas en varias zonas de la isla y posibles efectos en la visibilidad y la calidad del aire. Además, se esperan rachas localmente muy fuertes en zonas altas y en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve. En el caso de La Palma, en el municipio de El Paso, podrían alcanzarse los 90 kilómetros por hora durante la madrugada.
En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste de las islas más montañosas, con baja probabilidad de lloviznas dispersas a primeras horas.
En el mar, se prevé viento del noreste de fuerza 5 a 6, aumentando a 6 o 7 por la tarde, con marejada o fuerte marejada que tenderá a mar gruesa y mar de fondo del norte de entre uno y tres metros.
Previsión por islas
TENERIFE
Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas en medianías de madrugada, tendiendo a poco nuboso durante el día. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en vertientes sudeste y extremo noroeste. Posibles heladas en cumbres del Teide.
- Santa Cruz de Tenerife: 17 / 24
LA GOMERA
Intervalos nubosos en zonas bajas del norte con baja probabilidad de lloviznas de madrugada, tendiendo a poco nuboso. Cielos despejados en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste con rachas muy fuertes en zonas altas y vertientes noroeste y este.
- San Sebastián de La Gomera: 18 / 21
LA PALMA
Intervalos nubosos en el norte y este con baja probabilidad de lluvias débiles a primeras horas, abriéndose claros durante el día. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes, especialmente en El Paso, donde podrían alcanzarse los 90 km/h.
- Santa Cruz de La Palma: 14 / 20
EL HIERRO
Intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas de madrugada, tendiendo a poco nuboso. Cielos despejados en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres, extremo oeste y vertiente sureste.
- Valverde: 11 / 14
GRAN CANARIA
En el norte, nuboso de madrugada con baja probabilidad de lloviznas en medianías, tendiendo a intervalos nubosos y abriéndose claros durante el día. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima en todas las cotas a partir de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste en costas y de componente este en medianías y cumbres, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22
LANZAROTE
Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Calima en altura que se extenderá a superficie de forma significativa a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste, con probables rachas muy fuertes en zonas de interior.
- Arrecife: 16 / 22
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos o despejados. Calima en altura que afectará a superficie desde el mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas de interior y al sur de Jandía durante la tarde.
- Puerto del Rosario: 16 / 21
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