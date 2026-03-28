Un 'Starlink' canario de 264 satélites garantizará conexiones seguras a internet en emergencias

En apenas cuatro años, Canarias planea lanzar al espacio su propia constelación Starlink de comunicaciones. Esta tendrá, no obstante, muchos menos satélites y un objetivo más ambicioso si cabe. Serán 264 el número de pequeños nodos de comunicaciones los que se lanzarán al espacio portando el nombre guanche del dios Sol canario: Magec. Sin embargo, esta red de comunicaciones se centrará, más que en proporcionar internet a todo el planeta como la red del magnate Elon Musk, en lograr hacerlo de manera segura.

Este es el principal propósito del proyecto de la empresa CanarySat, empresa asentada en la Zona Especial Canaria (ZEC), que se encargará de la operación de la constelación. "Nuestro objetivo es crear una red de comunicaciones desde el espacio que sea segura, resiliente y pensada para servicios críticos", sentencia Antonio Abad, director ejecutivo de CanarySat. Esto quiere decir que no solo proporcionará cobertura y conectividad a internet, sino que también garantizará que "gobiernos, infraestructuras críticas o servicios de emergencias puedan operar incluso en situaciones complejas".

"Este lanzamiento representa un paso decisivo hacia una infraestructura de comunicaciones segura y soberana en el espacio , capaz de abordar los desafíos actuales y futuros en materia de conectividad crítica", declaró Abad, durante la feria internacional Satellite Show 2026, que se celebró esta semana en Washington, Estados Unidos.

El tamaño de una moto

Los satélites, se lanzarán en la órbita baja –la conocida como LEO– no son pequeños, más bien tendrán un "tamaño medio". Cada uno pesará unos 300 kilos, es decir, lo mismo que una moto grande o un piano. "Estarán optimizados para ofrecer capacidad real y al mismo tiempo poder desplegarse de forma eficiente", recalca Abad.

Los satélites operarán en 12 planos orbitales a una altitud de 900 kilómetros, ofreciendo cobertura que será global y alta disponibilidad. Cada satélite de la constelación está equipado con una antena de comunicaciones activa y enlaces intersatelital, creando una red segura y robusta.

Debido a la altura en la que se ubicarán, una de las principales preocupaciones de la empresa es la contaminación del cielo. "Estamos en órbita baja, lo que permite retirar los satélites de forma controlada al final de su vida útil", sentencia el director ejecutivo. Sin embargo, para maximizar la capacidad por satélite y necesitar menos unidades, también se incorporarán "sistemas de control y operación que minimicen el riesgo de colisión, cumpliendo estándares internacionales de mitigación de basura espacial".

La constelación Magec ofrecerá una amplia gama de servicios de comunicación seguros, que incluyen conectividad resiliente durante desastres, enlace seguro entre celdas 5G, comunicaciones punto a punto de alta velocidad para todo tipo de plataformas móviles, así como conectividad protegida que garantiza la capacidad operativa en entornos críticos y de alta demanda.

Primer lanzamiento: 2028

La constelación Magec se encuentra hoy en fase de diseño de la constelación. Las primeras misiones de demostración se podrían lanzar de cara a 2028, y se buscará un despliegue progresivo de esta red entre 2029 y 2030, "cuando el si stema estará plenamente operativo".

Con el lanzamiento de esta constelación, Canarias se convertirá en un "nodo estratégico" de comunicaciones entre Europa, Áfric ay América. "No solo va a mejorar su conectividad, sino que también atraerá inversión, talento y actividad industrial con una generación de empleo de alta calidad".

Para este propósito, la infraestructura de telepuerto para comunicaciones satelitales que está poniendo en marcha el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), y la empresa Arquimea. "No es solo una infraestructura de apoyo, es una pieza central del sistema", insiste Abad, que afirma que esta instalación permitirá "operar satélites, procesar datos y ofrecer servicios desde Canarias al resto del mundo tanto para nuestra constelación Magec como para las de otros operadores".

Como insiste, esto posicionará al archipiélago "no solo como usuario, sino como una parte activa de la infraestructura global de comunicaciones".